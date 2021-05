Giovedì 6 maggio 2021 - 10:31

Nintendo, dopo anno record profitti diminuiranno

Per l'anno fiscale contrazione del 29 per cento

Roma, 6 mag. (askanews) – Il gigante dei giochi Nintendo si attende un utile netto per l’anno fiscale 2021 – che si conclude a fine marzo 2022 – in calo del 29 per cento, dopo che nel 2020-2021 le sue vendite sono andate col vento in poppa anche a causa della pandemia Covid-19.

Il gruppo prevede per quest’anno un utile di 340 miliardi di yen (2,6 miliardi di euro). Le entrate dovrebbero calare a 1.600 miliardi di yen (12,2 miliardi di euro), per un -9 per cento. L’utile operativo dovrebbe scendere del 22 per cento a 500 miliardi di yen (3,8 miliardi di euro).

In particolare, Nintendo s’attende un calo delle vendite della sua console Switch, di cui dovrebbe vendere 25,5 milioni di unità, con un calo dell’11,5 per cento, rispetto all’anno fiscale appena concluso che ha visto risultati record.

Nell’anno fiscale appena concluso, la Nintendo ha registrato un balzo in avanti dell’86 per ento degli utili netti per 480 miliardi di yen (3,65 miliardi di euro), le entrate sono salite del 34 per cento a 1.760 miliardi di yen (13,4 miliardi di euro) mentre gli utili operativi sono cresciuti dell’82 per cento a 641 miliardi di yen (4,88 miliardi di euro).