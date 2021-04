Venerdì 30 aprile 2021 - 14:47

Usa: redditi personali a marzo +21,1%, le spese personali +4,2%

Le previsioni erano per un +20% per i redditi e +4% per le spese

New York, 30 apr. (askanews) – A marzo i redditi personali negli Stati Uniti sono aumentati ben al di sopra delle attese degli analisti e anche le spese per i consumi sono cresciute in misura leggermente superiore alle previsioni. Secondo il Dipartimento del commercio, i redditi personali hanno segnato un balzo del 21,1% dopo il calo del 7,1% a febbraio. Le attese degli analisti erano per una crescita del 20%, grazie soprattutto agli assegni di sostegno e alla ripresa del lavoro.

Le spese per i consumi sono cresciute del 4,2%, mentre gli analisti attendevano un rialzo del 4%. I dati di gennaio sono stati rivisti per i redditi da -7,1% a -7%, mentre per i consumi si è avuta la conferma del -1%.

L’inflazione a marzo, secondo l’indicatore preferito dalla Federal Reserve per calcolarla (Pce, personal consumption expenditures price index), ha segnato un +0,4% rispetto al mese prima, mentre su base annuale i prezzi sono aumentati dell’1,8% in linea con le stime degli analisti.