Venerdì 30 aprile 2021 - 22:44

Pac, Do Cèu Antunes: credo arriveremo ad accordo entro semestre

Trilogo proseguirà il 12 maggio sotto la presidenza portoghese

Roma, 30 apr. (askanews) – “Questa è stata una settimana intensa, ma credo che stiamo per creare le condizioni per raggiungere l’accordo durante il primo semestre. Sono stati compiuti progressi significativi nei tre regolamenti che compongono la Pac, ed è stata anche una settimana che ha rivelato l’impegno delle tre istituzioni a raggiungere un accordo politico sulla riforma della Pac”. Lo ha detto Maria do Céu Antunes, ministro dell’Agricoltura portoghese, che ha presieduto oggi a Bruxelles il trilogo del regolamento dei piani strategici della Pac, dove ha presentato una proposta relativa alla bioarchitettura. Una tappa importante per concludere l’ennesima fase dell’attuazione della riforma della politica agricola comune, con il regolamento orizzontale prossimo al completamento.

Lunedì 26 aprile si era tenuto il Consiglio informale dei ministri dell’Agricoltura, mentre giovedì 29 aprile si era tenuto il trilogo sulla modifica del regolamento OCM. Il Trilogo ha affrontato oggi le tematiche relative alla disciplina dei piani strategici e i lavori proseguiranno il 12 maggio, sempre sotto la presidenza del ministro dell’Agricoltura portoghese.