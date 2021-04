Mercoledì 21 aprile 2021 - 13:42

Covid-19, gruppo cinese ottiene licenza per produrre vaccino russo

Sputnik V verrà prodotto da Hualan Biological Engineering

Roma, 21 apr. (askanews) – La controllata della compagnia cinese Hualan Biological Engineering sarà la prima società cinese a produrre in licenza il vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19. Lo ha scritto oggi il giornale economico cinese Caixin.

Una volta che la produzione avrà inizio, Hualan avrà immediatamente ordini per 100 milioni di dosi per il vaccino russo, per vaccinare 50 milioni di persone.

Il vaccino non è ancora stato autorizzato in Cina, quindi la produzione sarà destinata al mercato russo.

Hualan diventa, con quest’accordo, anche una delle poche compagnie cinesi autorizzate a produrre un vaccino straniero. La Fosun Pharmaceutical produce il vaccino Pfizer BioNTech.

L’unità vaccini di Hualan sta anche tentando di produrre propri vaccini anti-Covid, ma i progressi sono lenti.