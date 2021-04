Mercoledì 21 aprile 2021 - 13:16

Clima, 43 banche mondiali (nessuna italiana) in alleanza ‘net zero’

Guidata dall'ex governatore della Banca d'Inghilterra Carney

Roma, 21 apr. (askanews) – Più di 40 banche internazionali hanno firmato un impegno a ridurre l’inquinamento dai loro portafogli e raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050. Nella lista degli aderenti figurano quasi tutti i maggiori istituti europei (tra cui Hsbc, Bnp Paribas, Socgen, Deutsche Bank, Bbva, Santander, Credit Suisse, Ubs) ma nessuna banca italiana.

La Glasgow Financial Alliance for Net Zero, guidata dall’ex governatore della Banca d’Inghilterra Mark Carney, riunisce diversi patti di finanziamento per il clima nuovi ed esistenti che coinvolgono un totale di 160 società responsabili di 70 mila miliardi di dollari di attivo. L’annuncio precede il vertice mondiale sul clima del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Carney, che ora è consigliere del primo ministro britannico Boris Johnson, ha ripetutamente sottolineato il ruolo dei finanziamenti privati per la transizione verso l’energia pulita e per mitigare i peggiori effetti del cambiamento climatico. Banche e asset manager hanno promesso di smettere di finanziare chi inquina, alcuni sotto la pressione degli investitori.

Tuttavia, c’è stato poco consenso su come e quando le istituzioni più ricche del mondo dovrebbero agire per sostenere gli obiettivi dell’accordo di Parigi di limitare il riscaldamento a 1,5 gradi Celsius, che gli Stati Uniti hanno raggiunto sotto l’amministrazione di Biden. Le discussioni con le banche sui termini dell’alleanza di Glasgow sono state ampie e includevano disaccordi su come tenere conto delle emissioni delle compagnie petrolifere e del gas, hanno detto a Bloomberg persone che hanno familiarità con i colloqui.

Tutti i firmatari hanno convenuto di:

Allineare le emissioni dei loro portafogli di prestiti e investimenti con i percorsi verso lo zero netto entro il 2050 o prima; fissare obiettivi per il 2030 entro 18 mesi, con obiettivi intermedi da fissare ogni 5 anni dal 2030 in poi. Tutti gli obiettivi saranno regolarmente rivisti per garantire la coerenza con la scienza più recente.

Inoltre le banche aderenti si concentreranno sui settori più inquinanti all’interno dei loro portafogli e fisseranno un ulteriore ciclo di obiettivi per i settori ad alta intensità di carbonio tra cui agricoltura, alluminio, cemento, carbone, immobiliare, ferro e acciaio, petrolio e gas, produzione di energia e trasporti entro 36 mesi; pubblicheranno annualmente emissioni e intensità assolute in linea con le migliori pratiche; adotteranno “un approccio robusto” all’uso delle compensazioni. per la riduzione delle emissioni.

Ecco la lista degli istituti

BANCHE ADERENTI ALLA GLASGOW FINANCIAL ALLIANCE FOR NET ZERO

ÅLANDSBANKEN AMALGAMATED BANK PRODUBANCO – GRUPO PROMERICA BANPRO -GRUPO PROMERICA BANCO PROMERICA BANCOLOMBIA BANK OF AMERICA BANORTE BARCLAYS BBVA BNP PARIBAS CAIXABANK CIB CITI COMMERZBANK COOPESERVIDORES CREDIT SUISSE DEUTSCHE BANK ECOLOGY BUILDING SOCIETY FANA SPAREBANK GLS HANDELSBANKEN HSBC IBERCAJA IDLC ÍSLANDSBANKI KENYA COMMERCIAL BANK KB FINANCIAL GROUP INC. LA BANQUE POSTALE LGT PRIVATE BANKING LLOYDS BANKING GROUP MORGAN STANLEY NATWEST GROUP REPUBLIC FINANCIAL HOLDINGS LIMITED SANTANDER SEB SHINHAN FINANCIAL GROUP SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SPAREBANK 1 ØSTLANDET STANDARD CHARTERED TRIODOS BANK UBS VANCITY