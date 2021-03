Giovedì 25 marzo 2021 - 14:47

Foxconn, 1.200 partner progetto auto elettrica piattaforma aperta

Riunita MIH Alliance, lanciata dal gruppo taiwanese lo scorso anno

Roma, 25 mar. (askanews) – Oltre 1.200 partner internazionali hanno risposto all’appello del gruppo tech taiwanese Foxconn, principale assembleatore degli iPhone per Apple, per contribuire al progetto di costruzione di un’auto elettrica su piattaforma aperta. Lo ha reso noto la stessa compagnia in un comunicato al termine di un evento a Taipei dell’alleanza MIH che la compagnia ha lanciato nella primavera del 2020 a questo scopo.

Tra i fornitori che si sono proposti ci sono alcuni dei più grandi sviluppatori di software e componenti per la mobilità. Dal Giappone c’erano Nidec, Murata Manufacturing, NTT; dalla Cina ilproduttore di batterie CATL; dagli Usa giganti come Amazon e Microsoft; dalla Germania Infonion e Bosch.

Foxconn ha intenzione di lanciare la produzione dell’auto elettrica nel 2023.