Ferzan Ozpetek al teatro Verdi di Padova con “Mine vaganti”

Mercoledì 15 febbraio 2023 - 14:11

Dal 22 febbraio

Padova, 15 feb. (askanews) – Dal grande schermo al palcoscenico. Ferzan Ozpetek firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena l’adattamento di uno dei suoi capolavori cinematografici. Debutta mercoledì 22 febbraio al Teatro Verdi di Padova Mine Vaganti. Liberamente tratto dal pluripremiato film del 2010, lo spettacolo di Ozpetek vedrà impegnato un cast corale, formato da Francesco Pannofino, Iaia Forte, Erik Tonelli, Carmine Recano e con Simona Marchini. Dietro la sceneggiatura anche la penna di Ivan Cotroneo.Lo spettacolo, prodotto da Nuovo Teatro e Fondazione Teatro della Toscana, sarà in scena fino a domenica 26 febbraio. Al centro storie di persone, di scelte sessuali, di fatica ad adeguarsi al cambiamento sociale.Come nel film, sotto i riflettori torna la famiglia Cantone, con le sue radicate tradizioni culturali alto borghesi e un padre desideroso di lasciare in eredità la direzione del pastificio ai due figli. Non più nella grande Lecce ma in una cittadina più piccola. Un luogo dove fare coming out suscita ancora scandalo. E, infatti, tutto sembra precipitare quando uno dei due figli si dichiara omosessuale, battendo sul tempo il minore tornato da Roma proprio per vivere nella verità e ‘confessarsi’ ai suoi cari, in particolare ad un padre il cui ruolo è emblematico, drammatico e ironico al tempo stesso.Artisti che scendono in platea, come se fossero tra le vie o nella piazza del paese. Che recitano tra il pubblico, rendendolo un tutt’uno con la commedia, un cuore pulsante che batte all’unisono per scandire i tempi della pièce.