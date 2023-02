Le novità di Google (in attesa di Bard)

Mercoledì 8 febbraio 2023 - 19:16

Ricerca multipla, visiva e immersiva

Milano, 8 feb. (askanews) – Sarà l’intelligenza artificiale a rendere sempre più naturale la nostra interazione con la tecnologia. È la strada scelta da Google per potenziare alcune funzioni presentate in un evento a Parigi, novità che hanno l’obiettivo di rendere il reperimento di informazioni online sempre più intuitivo. Il tutto, in attesa di Bard, il nuovo chatbot di intelligenza artificiale, alimentato dal modello linguistico dell’azienda LaMDA, o Language Model for Dialogue Applications. Google aprirà la tecnologia di conversazione a “tester fidati” prima di renderla più ampiamente disponibile al pubblico.Intanto, novità a partire dalla “ricerca multipla”, che permette di unire foto e testo per affinare i risultati. “Quando cerchiamo una informazione non è detto che le parole siano il modo più intuitivo di esprimere quello che stiamo cercando – ha spiegato Lucia Terrenghi, direttrice user experience Google – con la ricerca multipla diamo la possibilità di partire da una immagine e poi di usare le parole per rifinire la nostra ricerca quando interagiamo con il motore di ricerca”.È possibile, ad esempio, fare la foto ad un vestito, cercarlo tramite l’immagine e poi aggiungere a parole un colore, per filtrare ulteriormente il risultato.Annunciato anche il potenziamento di “Lens”, la tecnologia di riconoscimento immagini: prossimamente su sistema Android sarà possibile cercare informazione su monumenti che compaiono in un video, ad esempio, senza uscire dall’app. E poi l’immersive view che rende Google maps sempre più un modello digitale del mondo.“Tra un paio di mesi arriverà la immersive view anche in Italia, in particolare a Firenze e Venezia, che ci permetterà di navigare in maniera immersiva con la realtà aumentata anche le bellissime città del nostro Paese”, ha spiegato Terrenghi, aggiungendo che la tecnologia “rivisita la nozione di mappa portando la città in 3d”.Si rafforza anche la ricerca integrata in Live View, con l’aggiunta di nuove città, Barcellona, Dublino e Madrid, e migliaia di stazioni e aeroporti: basta alzare il telefono e le informazioni compaiono sullo schermo, nel mezzo della città reale, grazie alla realtà aumentata.Lnu/Int2