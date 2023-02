Giornata Internazionale Donne e Ragazze nella Scienza, lavoratrici discriminate nel settore economico-scientifico

Martedì 7 febbraio 2023 - 12:33

Babbel: Ampie le differenze di genere percepite in fatto di salario, promozioni e distribuzione del potere

Roma, 7 feb. (askanews) – Nonostante siano numerose le conquiste ottenute negli ultimi anni nell’ambito dei diritti delle donne, gli stereotipi di genere non sono ancora stati debellati, anzi continuano ad essere ancora presenti, soprattutto in ambienti tradizionalmente a predominanza maschile come quello tecnico-scientifico. In occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza che si celebra l’11 febbraio, informa una nota, Babbel, piattaforma multiprodotto per l’apprendimento delle lingue che offre lezioni su app e live, si è unita a SheTech e Fosforo allo scopo di invitare a riflettere sulla situazione attuale in merito alla presenza femminile negli ambiti STEM in Italia (l’acronimo inglese viene utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). In particolare, il focus della ricerca verte sugli stereotipi di genere insiti nel linguaggio, così come sulla necessità di sensibilizzare su questo tema sin dall’infanzia. Già in ambito scolastico, infatti, si tende a sottovalutare la predisposizione alle materie scientifiche delle bambine che, spesso, non sono incoraggiate a seguire questo percorso a livello accademico. Di conseguenza, sia alle scuole superiori che all’università, si evidenzia la minore presenza delle donne nel settore scientifico-tecnologico. In particolare, secondo l’Annuario Statistico Istat del 2022, negli ultimi 5 anni le immatricolate a corsi universitari dell’area STEM, si sono sempre attestate attorno al 21% del totale delle immatricolate, mentre per gli uomini la percentuale ha superato sistematicamente il 40%. In più, anche se le ragazze iscritte a corsi STEM presentano risultati accademici più elevati, i tassi di occupazione e di retribuzione femminili rimangono più bassi rispetto a quelli maschili.“Le parole sono lo specchio di categorie concettuali attraverso cui si divide e comprende la realtà; è quindi necessario lavorare su un linguaggio più inclusivo per combattere le ben radicate diseguaglianze di genere. L’eliminazione dal proprio vocabolario quotidiano delle espressioni sessiste, che veicolano una violenza costante e onnipresente – verbale e psicologica – rappresenta un primo passo da compiere sulla strada verso l’equità in tutti i settori lavorativi” – ha commentato Sara Garizzo, Principal Content Strategist di Babbel.Un passo necessario per poter combattere la sottorappresentanza femminile in ambito STEM è senz’altro quello di lavorare su una maggiore consapevolezza linguistica, partendo dal riconoscimento dell’esistenza di pregiudizi di genere nel linguaggio, spesso relativi al ruolo delle donne nel mondo del lavoro.Basti pensare ai preconcetti e alle frasi discriminatorie, tutt’oggi troppo comuni, riscontrati dalle lavoratrici del settore scientifico intervistate nell’ambito di una ricerca condotta da SheTech in collaborazione con IDEM. “Le donne lavoratrici in ambito STEM sono tutte ‘nerd'” è un pregiudizio riscontrato dal 63,7% delle rispondenti. O, ancora, l’utilizzo indiscriminato dell’appellativo di “Signora/Signorina”, a prescindere dal titolo di studio e dai risultati raggiunti sul lavoro è segnalato dal 71,5% delle intervistate, secondo le quali il titolo di Dottore/Ingegnere spetta di default al collega uomo, anche a parità di merito. Un altro luogo comune, individuato dal 73,9% delle rispondenti, è quello secondo cui le donne avrebbero bisogno di una migliore work-life balance rispetto agli uomini, difficilmente conciliabile con i ritmi competitivi dell’ambito tecnico-scientifico. Ma non solo: l’irrazionalità e l’emotività sono stereotipicamente ritenute emozioni femminili e in netto contrasto con la razionalità e il pensiero analitico necessari per lavorare nelle STEM (63,4%). Tutto ciò fa sì che le donne non siano mai considerate sullo stesso piano in termini di bravura ed efficienza degli uomini, tanto che è frequente la convinzione secondo cui “una donna nelle discipline STEM non sarà mai brava quanto un uomo” (69,4%).Le lavoratrici percepiscono ancora ampie differenze di genere in fatto di salario, promozioni e potere. Tra le percezioni più diffuse emerse dal report SheTech-IDEM, troviamo infatti: “le donne vengono pagate meno degli uomini” (86% delle rispondenti), “di fronte ad una promozione, un uomo ha più probabilità di essere promosso” (84%), “l’aumento salariale che viene proposto alle donne in fase di promozione è inferiore a quello proposto ad un uomo” (78%) e “gli uomini che lavorano nelle STEM fanno resistenza ad accettare una responsabile donna” (58%). Ciò che emerge è quindi una propensione a pensare i campi scientifico, tecnologico, ingegneristico o matematico come aree di competenza prettamente maschili.Sempre secondo Sara Garizzo di Babbel, il fatto che in molti casi si contribuisca, anche se talvolta inconsapevolmente, alla reiterazione di tale stereotipo attraverso il proprio linguaggio, è sintomo della persistenza, nella nostra società, di una mentalità ancora fortemente sessista. Inoltre, non aiuta la sottigliezza di certe frasi e espressioni che, seppur in apparenza non violente, nascondono ad una più attenta analisi sottotoni misogini e dispregiativi.“I cosiddetti micromachisimi caratterizzano il mondo STEM e, anche se meno percettibili rispetto ad altre forme di violenza, compromettono le opportunità professionali delle donne. Cambiare questi modelli di comportamento permetterà di delineare un ambiente più equo e meritocratico all’interno delle discipline STEM, favorendo così un avanzamento di questi ambiti. Penso che dovremmo iniziare a concentrare le nostre energie su alcuni punti nevralgici per ridurre le differenze di genere che possono essere riassunti in 2 parole estremamente importanti quali supporto e condivisione” – afferma Chiara Brughera, Managing Director di SheTech.I passi verso il futuro: largo alle nuove generazioni! I “role models” femminili in ambito STEM, le cui storie potrebbero ispirare le più giovani, non mancano; eppure ricevono ancora poca visibilità – e questo contribuisce, senz’altro, a perpetuare la presenza di un gap di genere. Ne deriva, pertanto, l’importanza di confrontarsi con le nuove generazioni, raccontando loro sempre più storie di successo di modelli femminili in questo settore e insegnando a mettere in discussione gli stereotipi di genere.“È fondamentale promuovere il protagonismo femminile in ambito STEM e ciò fa parte della missione di Fosforo: instillare la scintilla della meraviglia e il piacere della scoperta scientifica sin dall’infanzia, aiutando così allo stesso modo bambine e bambini a trovare la propria strada. Sebbene l’attuale situazione ci ricordi che abbiamo statistiche insoddisfacenti da questo punto di vista, occorre sempre ricordare a tutti, specialmente alle menti più giovani, gli straordinari risultati che si possono ottenere nella ricerca scientifica da uno sforzo comune, senza distinzione di genere. Non dimentichiamoci che la prima persona a vincere due premi Nobel, rispettivamente nella fisica e nella chimica, è stata una donna: Marie Curie!” – commenta Mattia Crivellini di Fosforo.