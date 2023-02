I Viaggi del Cuore, l’attualità sociale di Sant’Antonio da Padova

Venerdì 3 febbraio 2023 - 15:37

Sabato 4 febbraio su Canale 5 con la conduzione di don Davide Banzato

Roma, 3 feb. (askanews) – I viaggi del cuore sabato 04 febbraio alle 08.50 su Canale5, andranno alla scoperta di Padova, con la conduzione sempre di don Davide Banzato che porterà i telespettatori a casa sua, nella sua città natale.Anche questa puntata, come le precedenti su san Pietro in Vaticano e san Francesco ad Assisi, avranno un taglio di “attualità” innovativo, infatti don Davide – con autorevoli esperti e testimoni di “grazie” ricevute – farà conoscere la figura di Sant’Antonio di Padova scoprendone l’attualità, soprattutto come “santo sociale” che ha combattuto l’usura e diversi tipi di povertà e schiavitù che ancora oggi esistono, approfondendone alcuni aspetti specifici.Una cifra immancabile de i viaggi del cuore sarà la qualità delle immagini potendo visitare in modo unico la famosa città di Padova. Un celebre detto popolare recita “Venezia la bella, Padova sua sorella” a conferma che anche Padova è una città ricca di storia e cultura. È soprannominata la città dei senza tre: città del “santo senza nome”, del “prato senza erba” e del “caffè senza porte”, detto che sarò svelato visitando luoghi magnifici di questo gioiello veneto.Il viaggio di sabato su Canale5 darà la sensazione di scoprire Padova per la prima volta in assoluto, perché si avrà accesso a tesori che non tutti conoscono. Padova è una città ricca di sorprese. Dopo la puntata dedicata ad Assisi si continuerà a seguire la storia francescana e il legame tra Francesco e Antonio, partendo dalla Basilica di Sant’Antonio, raccontando la storia del Santo, ma andando anche alla scoperta di luoghi unici come Prato della Valle, una delle piazze più grandi d’Europa; la Cappella degli Scrovegni, il massimo capolavoro ad affresco dell’artista Giotto,che testimonia la profonda rivoluzione che il pittore toscano portò nell’arte occidentale; l’Orto Botanico, il più antico orto scientifico universitario del mondo ad aver mantenuto la sede originaria, con una grande spazio nuovo, dove trovano spazio oltre 6.000 esemplari, con 3.500 specie botaniche; il Palazzo della Ragione, l’antica sede dei tribunali cittadini; un altro luogo da non perdere è il Duomo dedicato a Santa Maria Assunta, costruito dove sorgeva un’antica cattedrale paleocristiana; il Battistero annesso, un ciclo pittorico rappresenta il Paradiso.Il viaggio a Padova ci darà l’occasione di raccontare anche la storia di Padre Placido Cortese che durante il periodo nazifascista, ha lottato per organizzare la fuga di centinaia di persone, tra ebrei, perseguitati e militari alleati. Un frate martire, a cui è stato attribuito il titolo di Venerabile.Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco che racconterà la situazione di diversi Paesi del Mondo. In ogni viaggio ci saranno la fondatrice della Comunità Internazionale di diritto Pontificio “Nuovi Orizzonti”, Chiara Amirante e i giornalisti e scrittori di Famiglia Cristiana e di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità.I viaggi del Cuore è un format tv, programma ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore), Maria Amata Calò, Martina Polimeni; Registi Matteo Ricca e Fabrizio Lo Presti; Direttore della Fotografia Claudio Falanga. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede.