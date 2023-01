Gori: la cultura serve per rendere le persone più libere

Mercoledì 11 gennaio 2023 - 15:31

Sindaco Bg verso inaugurazione Bergamo Brescia Capitale Cultura

Milano, 11 gen. (askanews) – “Noi siamo riconosciuti per le capacità di lavoro, per le rispettive manifatture, ma quello che forse non si sa è che siamo anche città e territori di grande vivacità culturale e l’occasione che ci è stata data con questa designazione è proprio quella di poter costruire un grande progetto di sviluppo a base culturale”. Lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, a margine della conferenza di presentazione dell’inaugurazione di Bergamo-Brescia Capitale della Cultura italiana del 2023.“L’obiettivo – ha aggiunto Gori – è da un lato quello di rendere visibili le nostre città, fare scoprire e anche incrementare le presenze turistiche. Ma più di questo ci interessa fare crescere i consumi culturali dei nostri concittadini, perché pensiamo che la cultura sia uno straordinario passaporto di libertà per ogni persona, per capire meglio se stessi, gli altri, il mondo, i cambiamenti. Quindi più le persone hanno accesso alla cultura, intesa nel senso più ampio, più le persone sono libere. E noi lavoriamo principalmente per questo obiettivo”.