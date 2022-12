Record di presenze (52.000 visitatori) a Biennale MArteLive 2022

Venerdì 23 dicembre 2022 - 16:20

Prossima edizione Festival multidisciplinare 11-20 ottobre 2024

Roma, 23 dic. (askanews) – Record di presenze per l’edizione 2022 della Biennale MArteLive, che ha registrato oltre 52.000 visitatori agli eventi e un traffico online (tra canali web e social) di oltre 130.000 utenti unici, anche dall’Europa, registrando un incremento del 360% rispetto all’edizione precedente. Lo fanno sapere gli organizzatori in un comunicato, i quali annunciano le date della prossima edizione di MArteLive: 11-20 ottobre 2024 .Dal 2001 MArteLive propone alla città di Roma e al suo pubblico il proprio contributo con una grande quantità e varietà di eventi e iniziative culturali. Con l’edizione 2022, che si è svolta dal 3 ottobre al 19 novembre, si è avviata a ottenere lo status di principale festival multidisciplinare diffuso d’Europa, grazie agli oltre 1200 artisti distribuiti nelle 93 location che hanno ospitato i circa 160 eventi di varia natura, tra preview, manifestazione vera e propria ed eventi speciali di finissage.Oltre 360 performance, tra musica, danza, street art, spettacoli teatrali e performativi raggruppate idealmente in 13 progetti speciali (vedi labiennale.eu) – veri e propri festival all’interno della Biennale. Gli ingressi agli eventi a pagamento, infine, hanno segnato un incremento del 460% rispetto all’edizione precedente, con ben 19 sold out.Artisti di livello internazionale in questa edizione come Múm, Godspeed You! Black Emperor, Future Island, The Afghan Whigs, Altin Gün e nazionali come Ascanio Celestini, Antonio Rezza, Davide Enia per il teatro, e ancora Marlene Kuntz, Nada, Edda, Cor Veleno + Tre Allegri Ragazzi Morti, Enrico Gabrielli, Sick Tamburo, Post Nebbia, Management, I Hate My Village e Giorgio Poi per la musica.Biennale MArteLive lascia anche 15 opere murali realizzate da artisti di fama internazionale come Jorit – che ha realizzato un’opera al Quarticciolo dedicata a Marielle Franco all’interno del progetto speciale L’Arte non ha sbarre -, Davide Toffolo leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti, gli street artists italiani Etnik, Barbara Oizmud, Manuela Merlon, Attorrep, lo spagnolo NSN997 e l’artista polacca Natalia Rak – che hanno realizzato le ultime opere previste in questo triennio nel quartiere di Settecamini.Il gran finale della stagione MArteLive, però, è avvenuto con l’opera monumentale di JDL a Corviale: un murale eseguito tra il 12 e il 23 dicembre 2022 in una delle pareti simboliche della città, su una delle facciate del muro del palazzone di Corviale, il famoso “Serpentone”.L’artista, l’olandese Judith de Leeuw, in arte JDL, è specializzata in grandi superfici e muri importanti, e ha un’identità artistica riconosciuta in tutto il mondo. L’opera avrà avrà una durata temporanea di circa due anni, in quanto il Palazzone è interessato dalle attività di ristrutturazione del PNRR; in questo arco di tempo però sarà trasformata in NFT, in modo che possa comunque continuare ad essere visibile ed usufruita nel tempo. I ricavati dalla vendita dell’opera saranno devoluti in beneficenza.La Biennale MArteLive è ufficialmente finita, ma le attività continueranno ancora fino a metà dicembre, confluendo nella Biennale MArteLive Plus, col completamento delle ultime opere di street art e con una serie di concerti e spettacoli speciali.La Biennale MArteLive è un progetto ideato e curato da Giuseppe Casa in collaborazione con i diversi responsabile di settore.