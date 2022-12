Rendere il benessere un’abitudine quotidiana con il proprio “+1 gentile”

Martedì 6 dicembre 2022 - 15:14

Attraverso il percorso Vivi 365 di Lara Lucaccioni e Matteo Ficara

Roma, 6 dic. (askanews) – Costruire la propria felicità si può. Giorno per giorno, allenandosi con pratiche quotidiane semplici ed efficaci che aiutano a creare abitudini di benessere lunghe un anno, cambiando, passo dopo passo, il proprio stile di vita, in un atteggiamento di prevenzione e cura. È questa l’idea, ma anche la promessa, di Lara Lucaccioni, trainer di Yoga della Risata e Coerenza Cardiaca e di Matteo Ficara, filosofo, CHO (Chief Happiness Officer), futurista e scrittore, fondatori della start-up innovativa “Happiness for Future”, attraverso il percorso “Vivi 365”.L’obiettivo, spiega una nota, è far in modo che sempre più persone abbiano gli strumenti giusti per rendere la felicità un’abitudine quotidiana, attraverso la filosofia del “+1” gentile, da applicare, secondo un tema unico mensile, su 4 livelli: benessere fisico (rosso), emozionale (arancio), mentale (azzurro) e spirituale (viola).Un progetto partito quest’anno con una community di 200 iscritti, che per il 2023 si presenta ancora più ricco di contenuti, materiali e professionisti che collaborano con Lucaccioni e Ficara, per offrire competenze complete in ogni ambito del benessere. Il percorso, ispirato alla Scienza della Felicità, secondo cui essa è una competenza da costruire e allenare, nasce come strumento di wellbeing individuale, ma è anche uno strumento per politiche aziendali destinate al benessere dei dipendenti.Si tratta di un videocorso di un anno ampliato con tantissimi contenuti. Una vera palestra della “Specie Felice”, per creare in noi più consapevolezza, aiutandoci ad allenare la felicità in modo accessibile e specifico, per renderla un’abitudine quotidiana con un impegno minimo: 15 minuti al giorno. I temi affrontati ogni mese saranno: sonno, alimentazione, movimento, emozioni positive, relazioni, motivazione, chiarezza, focus, prospettive, presenza, interconnessione, meraviglia, comprendendo pratiche tra cui coerenza cardiaca, yoga della risata, metodo 4-7-8 per dormire, consapevolezza alimentare, pilates, griglia delle emozioni, comunicazione non violenta, Punti di Forza del Via Institute, Ikigai, mindfulness, immaginazione.“Le testimonianze entusiaste dei partecipanti al percorso nel 2022, in molti già iscritti per il 2023, dimostrano come questo percorso rappresenti un modo per permettere a chiunque lo voglia di crescere, secondo il proprio passo e accompagnato da una comunità, con innumerevoli contenuti da consultare e applicare – affermano Lucaccioni e Ficara -. La nostra filosofia è quella di costruire insieme il proprio benessere, un pezzetto per volta, giorno dopo giorno, per un anno intero, con un impegno quotidiano di 5-15 minuti, rispettando il proprio “+1 gentile” e offrendo una proposta unica nel panorama della crescita interiore”.La filosofia del “+1 gentile” consiste nel fare poco con continuità, scegliere la pratica più adatta a sé per accrescere abitudini di felicità, secondo il proprio passo. In questo modo si raccoglierà almeno un “+1” rispetto al punto di partenza, come confermato dalla matematica. Se si prende il numero 1, che indica la propria quotidianità, quello che viene fatto ogni giorno, e lo si eleva a 365, si ottiene sempre e solo “1”, per cui non cambia niente. Ma se si aggiunge una piccola azione, quell’uno diventa 1,01 che, elevato alla 365 (giorni), porta al numero 37,78 . Un enorme cambiamento, per un piccolo passo continuo.Ma come misurare i progressi? Alla fine di ogni mese vengono raccolti i dati per misurare l’efficacia di pratiche, metodi e del lavoro in generale. Un esempio è fornito dalle percentuali dei miglioramenti medi dei primi nove mesi del programma: aumento della quantità di sonno (+49%), maggiore consapevolezza alimentare (+34%), incremento del movimento fisico (+41%), maggiori emozioni positive (+55%), migliore qualità nelle relazioni (+50%), incremento della motivazione intrinseca (+40%), più chiarezza mentale (63%), maggiore focus ossia uso dell’attenzione (41%), miglioramento della capacità di prospezione (+37%).Il percorso si basa su HEART, il modello per la costruzione della Felicità, messo a punto da Lucaccioni e Ficara e fondato sulle seguenti componenti: H come Happiness e Habits; E come Energy, Empowerment, Engagement; A come Awareness, Accomplishment; R come Relationship e Resilience; T come Thrive. L’obiettivo di Happiness for Future è appunto quello di costruire Felicità e Futuri, per individui e organizzazioni, intesi come Benessere e Consapevolezza, attraverso la produzione di cultura e formazione, con percorsi, ed esperienze accessibili a tutti.Importante l’impatto già ottenuto da Happiness for Future, con più di 400mila persone raggiunte e oltre 4mila persone partecipanti ai corsi di Lucaccioni e Ficara. Il maggiore progetto della start up è “La Specie Felice”, un movimento culturale, un gruppo Fb con 6500 persone, una collettività di persone che si impegnano a costruire una cultura della Felicità. L’ambizioso obiettivo di Lucaccioni e Ficara è arrivare entro il 2030 a 1 milione di persone che sanno costruire la propria felicità e l’hanno resa un’abitudine quotidiana.