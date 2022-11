Un nuovo format per Lucia Zaninello, in arte Lucy Lein, che va fortissimo su Tik Tok

Martedì 8 novembre 2022 - 16:12

"Amo trasmettere la mia spontaneità nel bene e nel male"

Roma, 8 nov. (askanews) – Sui social va fortissimo e sta conquistando tutti. Si chiama all’anagrafe Lucia Zaninello, in arte Lucy Lein. “Amo trasmettere la mia spontaneità nel bene o nel male. Sui social si tende ad ostentare, io cerco di portare in casa delle persone quelli che sono i momenti positivi ma anche negativi, che possano servire alle persone a non sentirsi sole, perché anche io che magari sono in un certo senso per loro una figura a cui ispirarsi ho le mie difficoltà”, racconta Lucia.Non abbandona mai i suoi followers: a loro sui social racconta la sua quotidianità. “Amo portarli con me durante i viaggi ma anche durante le mie giornate tipo”, continua. Ora sta per sbarcare con un nuovo format su Tik Tok. “Ho aperto anche un canale Twitch appena prima della quarantena facendo ASMR, gameplay, è esploso con la quarantena dove strimmavo tutti i giorni dalle 8 alle 16 ore al giorno. Principalmente gli utenti volevano vedermi fare ASMR”, svela.I suoi followers non dimenticano i suoi viaggi in giro per il mondo. “Sono spesso in giro con le mie colleghe e amiche. Grazie a questo lavoro, che mi permette di essere connessa con i miei fans ovunque io sia , posso parlare con i miei followers all’orario che voglio in Messico o in Italia. Questo mondo mi è piaciuto perché è pieno di attività, il mood trasmetteva vibrazioni positive, Florida da nord a sud: l’attività che mi è piaciuta di più Airboat tra gli alligatori”, conclude.Di Rudy Cifarelli