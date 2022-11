“Jazz, territorio e bellezza”, il convegno di I-Jazz a Parma

Mercoledì 2 novembre 2022 - 18:05

Con politici, giornalisti ed esperti culturali il 5 e 6 novembre

Roma, 2 nov. (askanews) – L’Associazione I-Jazz, da anni attiva nel settore dello spettacolo dal vivo, anche attraverso interventi mirati alla crescita e alla formazione dell’intera filiera degli operatori, torna a organizzare un importante incontro dal vivo per discutere e dialogare su temi di stretta attualità e di importanza strategica per le progettualità future del settore. La valorizzazione dei beni artistici e culturali e del territorio attraverso la musica jazz, la sostenibilità, le politiche green per gli eventi culturali, e il futuro del terzo settore: saranno questi i principali argomenti che caratterizzeranno il convegno “Jazz, territorio e bellezza”, in programma presso la Casa della Musica di Parma, sabato 5 novembre, a partire dalle 10.Un’iniziativa che coinvolgerà rilevanti rappresentanti della politica culturale italiana, oltre che esperti e progettisti culturali, impegnati in un confronto di idee, best practices, politiche ecosostenibili e nuove progettualità. Obiettivo dell’incontro è porre le basi per fare della musica jazz una risorsa strategica nel processo di valorizzazione del territorio e dei beni artistici e culturali, una risorsa al passo coi tempi, attraverso una futura iniziativa nazionale coordinata da I-Jazz.Hanno confermato la propria presenza, tra gli altri: Antonio Parente, direttore Generale Spettacolo dal Vivo; Marco Magnifico, presidente FAI Italia; Michele Guerra, sindaco di Parma; Fabio Pagano, direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei; Simone Verde, direttore Complesso Monumentale della Pilotta; Emilio Casalini, progettista culturale, conduttore del programma “Generazione Bellezza” (Rai 3); Maricarmen Pepe, Ufficio Valorizzazione del Parco Archeologico dell’Appia Antica; Silvano Falocco, Presidente Fondazione Ecosistemi; Marco Gisotti, giornalista e divulgatore; Davide Bollati, presidente Gruppo Davines; Francesca Velani, vicepresidente di Promo PA Fondazione, direttrice di LUBEC. Saranno presenti anche alcuni organizzatori e responsabili delle attività in aree di particolare interesse artistico e paesaggistico come la Valle dei Templi di Agrigento, Matera, le Dolomiti trentine.I lavori del convegno termineranno alle 18, mentre il programma sarà impreziosito dal concerto in piano solo di Alessandro Sgobbio (alle 21.30) organizzato all’interno del Parmajazz Frontiere Festival 2022. Domenica 6 novembre, a partire dalle 10.30, I-Jazz ha organizzato un momento di confronto con i propri associati, per programmare e pensare gli interventi futuri.L’iniziativa è organizzata da I-Jazz nell’ambito del programma “Il lavoro della musica”, sostenuto dal Ministero della Cultura con i fondi del Bando per la Musica Jazz – Progetti mirati alla diffusione della musica jazzistica italiana, con la collaborazione del Comune di Parma, Casa della Musica, Associazione ParmaFrontiere.