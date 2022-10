Smart working e turismo di prossimità sul lago di Garda

Martedì 25 ottobre 2022 - 18:20

Il progetto di Axians Italia

Roma, 25 ott. (askanews) – La tecnologia è uno strumento il cui fine deve essere quello di migliorare la vita delle persone. Per raggiungere questo obiettivo ci possono essere diversi modi. Uno di questi è sicuramente avere la capacità di connettere luoghi e persone accorciando le distanze e rendendo concreto un modo di lavorare ibrido, intelligente e innovativo meglio noto come “smart working”. Con questo scopo nasce il progetto lanciato da Axians Italia, leader nella trasformazione digitale e brand del Gruppo Vinci Energies Italia. Questa mattina, sulle rive del Lago di Garda all’interno del Palazzo dei Capitani di Malcesine, l’assessora alle politiche del Turismo del comune, Sara Pallua e il pa nord business unit manager di Axians Italia, Stefano Soattin, ne hanno raccontato i contenuti e le finalità.“Vorrei ringraziare davvero sia Axians Italia sia ICS per averci proposto questo progetto che abbiamo subito colto con grande entusiasmo perché perfettamente calzante con la nostra idea di governo del territorio. Malcesine offre, dall’acqua del lago alle montagne del monte Baldo, bellezze naturalistiche di diverso genere che permettono a tutti noi di vivere meglio. Sono sicura che lavorare in queste condizioni aiuti a migliorare la performance e che lo smart working da questi luoghi possa essere una risorsa per tutti i piccoli comuni come il nostro”, ha detto l’assessora Pallua.“Creare un modello di vita sostenibile, in grado di trovare un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Questa è la nostra idea di smart working che si pone non solo l’obiettivo di sperimentare le diverse opportunità che la digitalizzazione ci può offrire, ma anche sensibilizzare verso forme di turismo alternative e mettere in campo nuove sinergie tra pubblico e privato. I nostri servizi e le nostre soluzioni tecnologiche possono essere davvero occasioni di sviluppo per le amministrazioni locali, diventando un vero valore aggiunto per il territorio”, ha detto Stefano Soattin.Oggi e domani (mercoledì 26), ventuno persone provenienti dalle sedi Axians Italia di Vicenza e Udine, vivranno l’esperienza dello smart working da Malcesine. Nel corso dei due giorni si alterneranno momenti di lavoro a momenti dedicati alla scoperta delle bellezze storiche e paesaggistiche che caratterizzano la zona. Passeggiare sul Monte Baldo o visitare il castello e il borgo storico di Malcesine sono momenti pensati non solo per rendere il lavoro più piacevole, ma soprattutto per promuovere una maggiore sensibilità verso un turismo diverso, di prossimità e più sostenibile. Il ciclo di appuntamenti dello “smart working itinerante” iniziato a maggio nel Lazio, passa oggi per il Veneto, e sarà portato nei prossimi mesi in giro per tutto il Paese dando la possibilità a tutti i dipendenti di provare questa esperienza.“Malcesine – affermano Enrico Peroni e Antonio Casella di Istituto Commercio Servizi (ICS), che assiste Comuni e imprese a ottenere contributi a fondo perduto – è riuscita ad accedere al finanziamento PNRR del “Bando Borghi” proprio perché possiede un patrimonio culturale, artistico e ambientale tale da poter generare impatti positivi sul piano economico e sociale. L’innovativo progetto di “smart working itinerante” di Axians Italia è un esempio molto significativo di come questo patrimonio renda Malcesine attrattiva e di come sia possibile destagionalizzare le presenze turistiche del borgo con progetti che mirino alla creazione di una “residenzialità temporanea”, come potrà essere quella del personale di Axians a Malcesine”.