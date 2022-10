Giovedì 20 ottobre 2022 - 17:30

Giachi: "è un investimento strategico in lavoro e innovazione"

Firenze, 20 ott. (askanews) – Nasce a Firenze la scuola di cantautorato toscana. Il corso, presentato durante una conferenza stampa nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso, inizierà a novembre e sarà ospitato nella sede di Medialab. La conclusione a giugno con la messa in scena di uno spettacolo insieme a tutti i partecipanti.Una buona notizia per la presidente della commissione Cultura del Consiglio regionale Cristina Giachi: “Abbiamo molte esperienze attive sul cantautorato, ma una nuova scuola, un centro di formazione è un fatto importante. Io credo che noi dobbiamo sempre di più rendere consapevoli i nostri cittadini che la cultura non è un ambito ricreativo, dove qualcuno per passare il tempo fa delle cose belle di cui qualcun altro può godere. Ma si tratta di un settore che richiede molta formazione professionale, preparazione, nel quale si lavora e si crea lavoro”.“C’è l’opportunità di creare prodotti che vengono fruiti e creano circolazione economica – ha spiegato Cristina Giachi – ma che fanno anche aumentare il senso di appartenenza a un luogo e si tratta di prodotti che fanno stare meglio. Dove c’è più musica si sta meglio, anche di salute, secondo gli ultimi studi dell’Organizzazione mondiale della sanità a cui stiamo lavorando con gli Stati generali della cultura in Toscana. Io sono molto contenta di presentare questa esperienza nuova che nasce perché la cultura non è soltanto bellezza a nostra disposizione, ma lavoro, impresa, innovazione e sviluppo, come sta dimostrando il nostro progetto Fai contare la Cultura. Toscana creativa 2030 . Non è un costo per la spesa pubblica, ma un investimento strategico in lavoro, innovazione e molta occupazione giovanile e quindi benvenuta alla nuova scuola di cantautorato”.