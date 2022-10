L’artigianato campano in mostra a Procida dall’8 al 16 ottobre

Martedì 4 ottobre 2022 - 13:05

Si terrà "Exempla. Il Grand Tour del Saper Fare campano"

Napoli, 4 ott. (askanews) – Dopo il successo registrato all’Expo di Dubai, l’artigianato della Campania si mette in mostra a Procida, Capitale italiana della Cultura: dall’8 al 16 ottobre presso Villa Lavina, a Procida, si terrà “Exempla. Il Grand Tour del Saper Fare campano”, è un racconto espositivo delle eccellenze divenute simboli identificativi della regione nel mondo. La mostra, ideata e realizzata dalla regione Campania nell’ambito delle iniziative a supporto del programma di Procida Capitale italiana della Cultura 2022, intende celebrare e rappresentare abilità artistiche e manifatturiere legate alla tradizione del territorio che hanno saputo evolvere ed aggiornarsi per incontrare il gusto della collettività, mantenendo immutato il proprio valore.“In collaborazione con le CNA della Campania – comparto orafo, intarsio, ceramica, arte del corallo, arte presepiale e comparto moda – l’amministrazione regionale vuole promuovere il patrimonio artistico, artigianale e turistico che è ancora fortemente vivo nella cultura del territorio e che, pertanto, ha un alto valore di testimonianza identitaria” si legge in una nota della Giunta regionale. “Rinnoviamo con questa iniziativa l’esperienza positiva dell’Esposizione Universale, esempio di sinergia tra istituzioni, territorio e imprese, che possa essere da incoraggiamento, in questo non facile momento storico, per la ripresa e il rilancio del nostro tessuto produttivo e del turismo, con l’impegno a tenere alta, a partire dalla Capitale italiana della Cultura, l’immagine della nostra straordinaria Regione e del suo “saper fare” in Italia e nel mondo”, ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca.