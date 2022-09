Martedì 20 settembre 2022 - 14:20

Campania libri festival,premi “Adotta un filosofo+uno scienziato”

La premiazione si terrà il 29 settembre

CONDIVIDI SU:





















Roma, 20 set. (askanews) – Si terrà giovedì 29 settembre alle ore 10.30 nello Spazio Guarracino del Palazzo Reale di Napoli, nell’ambito del nuovo Campania Libri-Festival della lettura e dell’ascolto, la premiazione dell’edizione 2022 di “Adotta un filosofo + uno scienziato”, il progetto formativo rivolto alle scuole secondarie superiori promosso dalla Fondazione Campania dei Festival con il sostegno della Regione Campania, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, partner dell’iniziativa.Il filosofo Massimo Adinolfi e lo scienziato Paolo Massarotti, curatori scientifici del progetto che ha coinvolto 70 scuole e 4000 studenti campani, premieranno con un viaggio di formazione a Berlino gli autori dei migliori 6 lavori, tra gli oltre 100 che sono stati inviati.Numeri che certificano il successo di un’edizione che ha promosso in 70 lezioni, con l’impegno di 28 filosofi e 40 scienziati, una riflessione sul tema “L’anima e la techne”. Raggi luminosi del pensiero che hanno prodotto saggi, video, testi ludici, musicali e figurativi. Elaborati che rappresentano la libera espressione, il punto di vista e la creatività delle nuove generazioni. E non è certo un caso se la premiazione si svolgerà nella giornata inaugurale del Campania Libri Festival. Con un fil rouge tra manifestazioni, la prima che promuove l’editoria, la seconda la filosofia e la scienza, che conferma una volta di più la mission culturale di ampio respiro della Fondazione Campania dei Festival presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero Cappuccio.