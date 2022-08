Giovedì 25 agosto 2022 - 18:14

“Cuore cosciente”, Pasolini raccontato nel Fumetto a Roma

Più di 80 opere prestigiose, fino al 2 ottobre a Palazzo Merulana

CONDIVIDI SU:





















Roma, 25 ago. (askanews) – “Cuore Cosciente”, Pier Paolo Pasolini raccontato nel Fumetto, è la mostra ospitata a Palazzo Merulana a Roma dal 26 agosto al 2 ottobre. L’esposizione, a cura di Stefano Piccoli, prodotta da ARF! Festival, in collaborazione con Coopculture, con il sostegno di Regione Lazio, Progetto ABC, ATCL, La Città Incantata, raccoglie più di 80 opere di alcune delle più prestigiose firme del fumetto italiano, tratte da 4 fondamentali graphic novel che lo hanno raccontato sotto diverse chiavi di lettura: tenere o crude, oniriche o esplicite, furiose o spirituali, sempre emozionanti.Una straordinaria antologica che attraverso il linguaggio della Nona Arte, ripercorre la vita e le opere del grande poeta, sceneggiatore, attore, regista, scrittore, pittore, romanziere e drammaturgo italiano, in occasione del centenario della sua nascita.Si tratta di tavole originali, illustrazioni di copertina, bozzetti preparatori, disegni e stampe inedite (concesse in esclusiva) dei libri a fumetti Pasolini di Davide Toffolo, Pasolini 1964 di Giuseppe Palumbo, Diario segreto di Pasolini di Elettra Stamboulis e Gianluca Costantini e Il delitto Pasolini di Gianluca Maconi.L’esperienza dei visitatori sarà arricchita da alcune storie brevi di Massimo Giacon e Danilo Maramotti e una serie di illustrazioni e ritratti ad opera di Milo Manara, Andrea Serio, Francesco Ripoli, Leila Mazzocchi e Alice Iuri. La cura dei testi di tutta la mostra è affidata alla penna della stessa Elettra Stamboulis.A compendio del progetto espositivo non mancherà una rassegna di appuntamenti settimanali – ogni giovedì pomeriggio a Palazzo Merulana – con una selezione degli autori in mostra, che incontreranno il pubblico in presenza.“Ma io, con il cuore cosciente di chi soltanto nella storia ha vita, potrò mai più con pura passione operare, se so che la nostra storia è finita?”, è il verso di Pier Paolo Pasolini tratto da “Me ne vado, ti lascio nella sera” (1957), a cui si ispira il titolo della mostra.