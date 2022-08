Giovedì 25 agosto 2022 - 09:53

Al Giardino degli aranci di Roma arriva ScenArte fino a 28 agosto

La 28esima edizione del Festival Internazionale del Teatro Urbano

Roma, 25 ago. (askanews) – Dal 24 al 28 agosto Il Giardino degli Aranci, il magico luogo che dall’Aventino guarda Roma tra fascino e storia ospita ScenArte. Il 28esimo Festival Internazionale del Teatro Urbano, ideato e diretto da Emilio Genazzini. Una delle manifestazioni più longeve della capitale presentata dalla compagnia Abraxa Teatro.Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2020-2021-2022” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.Post-it 33 propone Fly Clown un susseguirsi di numeri del teatro di strada per raccontare la comicità amara, poetica e ingenuamente pura del clown e del suo naso rosso (24 e 28 agosto al Giardino degli Aranci). I molisani Teatro del Loto, con Abrahams Barn. I Figli di Abramo presentano la figura di Abramo nelle religioni ebraica, cristiana e musulmana, mettendone in evidenza la storia di una florida interazione culturale, intellettuale e spirituale. In uno spettacolo di narrazione lo stesso giorno Stefano Sabelli, regista e attore del Teatro del Loto racconterà delle statue fatte saltare in aria dai talebani nel 2001 con Le vie dei Buddha, (25 agosto Giardino degli Aranci). I Milon Mela, in Notturno Indiano, daranno vita a una kermesse di scene e di presentazioni diverse, con coreografie danzate ed esibizioni di abilità dei maestri Kalaripayattu. (25 agosto Giardino degli Aranci).Venerdì 26 agosto Artenova presenta un inedito incontro tra comicità romanesca e partenopea Dal Vesuvio al Cupolone. Gli ideatori e animatori del festival Abraxa Teatro sono qui con la nuova produzione ll Rituale delle Libertà. Un Ponte tra le Arie Shakespeariane, uno spettacolo con la regia di Emilio Genazzini che attraversa l’opera shakespeariana oltre il confine tra generi e tra tragedia e commedia. Utilizzando i personaggi shakespeariani lo spettacolo vuole condividere sentimenti, valori e senso etico intorno alla libertà e alla parità di genere, temi fondamentali per gli esseri umani di tutti i tempi, Lo spettacolo è vincitore delle “Nuove Produzioni” della Regione Lazio.Sabato 27 agosto l’Accademia dell’Incompiuto di Mario Biagini propone Gli assetati. Sconcerto romano partendo da romanzo La grande beuverie di René Daumal in una performance collaborativa con il pubblico e il Teatro Nucleo di Ferrara presenta Piccola Orchestra Pasolini un cabaret musicale per festeggiarne l’ardore, la passione, l’amore del poeta.Da Isola Farnese e Cesano al Giardino degli Aranci continua ad animarsi il progetto Sguardi dalla Capitale. Performance, Racconti e Immagini dai quindici Municipi di Roma che prevede quindici opere prime brevi di compagnie, artisti e operatori culturali che raccontino Roma nelle sue 15 divisioni amministrative, da nord a sud, da est a ovest.Le compagnie in programma per questa edizione sono: Teatro Roget, Alberto Brichetto (24 agosto Giardino degli Aranci); Gianluca Riggi (25 agosto Giardino degli Aranci); Eleusis Teatro e Abraxa Teatro (26 agosto Giardino degli Aranci); Hilo Rojo di Siviglia, La Bottega dei Comici e la visita notturna guidata dalla sociologa urbana Irene Ranaldi (27 agosto Giardino degli Aranci).Inaugurato con successo negli scorsi anni, l’innovativo progetto di Emilio Genazzini, Racconti Romani Urbani, prevedrà esperienze narrative itineranti, condotte dal regista di Abraxa in collaborazione con Florinda Nardi, docente di Letteratura Italiana presso l’Università di Tor Vergata, si svolgerà il 24 agosto a Cesano di Roma e terminerà il 28 agosto in un incontro finale al Giardino degli Aranci. Venerdì 26 agosto in programma anche l’abituale incontro sulla finanza etica mentre nell’ultimo giorno di programmazione è prevista una kermesse finale, “Teatro del Presente”, al Giardino degli Aranci per dare spazio a giovani e interessanti artisti che presenteranno spettacoli brevi.