Martedì 16 agosto 2022 - 06:09

Oggi in Campidoglio l’ultimo saluto a Piero Angela

Dalle 11.15 alle 12.30 su Rai 1, una diretta a cura del Tg1

CONDIVIDI SU:





















Roma, 16 ago. (askanews) – La camera ardente di Piero Angela, divulgatore scientifico, giornalista e scrittore, morto sabato scorso, sarà aperta questa mattina dalle ore 11.30 alle ore 19.00 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola). Il feretro sarà accolto alle 10.30 dall’assessore alla Cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor. La sala della Protomoteca sarà aperta al pubblico dalle ore 11.30 alle ore 19.00. La Rai trasmetterà oggi diretta la cerimonia funebre per Piero Angela. “L’omaggio Rai al giornalista e divulgatore scientifico si legge in una nota – prosegue nel giorno delle esequie che si terranno martedì 16 agosto a Roma. Il Servizio Pubblico cambia la programmazione inserendo in palinsesto, dalle 11.15 alle 12.30 su Rai 1, una diretta a cura del Tg1, condotta da Giorgia Cardinaletti, per seguire le varie fasi della cerimonia funebre.Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, appreso della morte di Piero Angela, ha detto di provare “grande dolore” per la scomparsa di un “intellettuale raffinato, giornalista e scrittore che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in Italia, avvicinando fasce sempre più ampie di pubblico al mondo della cultura e della scienza, promuovendone la diffusione in modo autorevole e coinvolgente. Esprimo le mie condoglianze più sentite e la mia vicinanza alla sua famiglia, sottolineando che scompare un grande italiano cui la Repubblica è riconoscente”.Nell’aprile del 2021 Mattarella aveva conferito a Piero Angela il riconoscimento di Cavaliere di Gran Croce della Repubblica italiana.Gca