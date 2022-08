Domenica 14 agosto 2022 - 07:40

A Bagno Vignoni (Si) la XIII edizione de I Colori del libro

Tra gli ospiti Franco Gabrielli, Marino Bartoletti, Veronica Pivetti

Roma, 14 ago. (askanews) – Franco Gabrielli, Marino Bartoletti, Elisabetta Villaggio, Vera Gheno, Veronica Pivetti, Elena Stancanelli, Valdo Spini e molti altri ospiti, insieme ai piccoli e medi editori toscani. Torna ad animarsi di libri e di incontri letterari Bagno Vignoni (Si), il centro termale della Val d’Orcia, riconosciuta dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tanto amato da intellettuali e artisti. Per due giorni, sabato 10 e domenica 11 settembre, l’appuntamento è con “I Colori del libro”, la rassegna – voluta dal Comune di San Quirico d’Orcia, candidato a Capitale italiana del libro 2023, con il coordinamento del portale toscanalibri.it – che valorizza, prima fra tutte, l’editoria indipendente toscana.In programma la XIII edizione con la mostra mercato di libri usati, antichi e d’occasione nella suggestiva piazzetta del Moretto con librai ed espositori selezionati e provenienti da tutta Italia. Tra le novità di quest’anno la presenza dell’Officina degli Stampatori e dell’associazione culturale Emporium Athestinum che metteranno in funzione delle piccole macchine da stampa così da permettere ai visitatori di diventare tipografi per un weekend, preparando segnalibri e poster personalizzati. Presentazioni a ciclo continuo dalle ore 15 di sabato 10 settembre fino a sera per riprendere la domenica fino alle 20. Tanti i temi affrontati, dalla guerra con l’inviato Rai Giammarco Sicuro alla salvaguardia dell’ambiente all’attualità politica, dalla pandemia raccontata sotto vari punti di vista alle grandi inchieste giornalistiche, passando per le novità della narrativa italiana, lo sport, il ricordo di grandi personalità quali Aldo Moro con Marco Follini, Antonino Caponnetto con il figlio Massimo Caponnetto e Paolo Villaggio. E domenica 11 settembre “Ciak…si gira!”, Passeggiata letteraria sui luoghi del cinema in Val d’Orcia. A far da guide il critico cinematografico Franco Vigni insieme all’attore Sebastiano Somma e la guida ambientale Valentina Pierguidi (dalle 9.30 alle 12.30. Partecipazione gratuita su prenotazione al numero +39 379.1789747 / redazione@toscanalibri.it).IL PROGRAMMASABATO 10 SETTEMBRE Mostra Mercato dalle ore 14.00 alle ore 22.00 15.00 Fabrizio Volpi Il tempo degli Etruschi (Edizioni Effigi) 15.30 Veronica Passeri Penelope alla peste. La pandemia raccontata dalle donne (Castelvecchi Editore) 16.00 Daniele Marzano e Mickol Lopez Lascia splendere la tua meraviglia. Lettera ai nostri figli e a ogni bambino (Fabbri Editore) 16.30 Totò Cascio La gloria e la prova. Il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0 (Baldini+Castoldi) 17.00 Andrea Mati Salvarsi con il verde (Giunti Editore) 17.30 Elisabetta Villaggio Fantozzi dietro le quinte. Oltre la maschera. La vita (vera) di Paolo Villaggio (Baldini+Castoldi) 18.00 Marco Follini Via Savoia. Il labirinto di Aldo Moro (La Nave di Teseo) 18.30 Massimo Caponnetto C’è stato forse un tempo. La storia dell’amore fra Nino e Bettina Caponnetto (Edizioni Piagge) 19.00 Marino Bartoletti Il ritorno degli Dei (Gallucci Editore) 19.30 Franco Gabrielli e Francesca Maffini Naufragi e nuovi approdi. Dal disastro della nave Concordia al futuro della Protezione Civile (Baldini+Castoldi)DOMENICA 11 SETTEMBRE Mostra Mercato dalle ore 10.00 alle ore 20.00 Ore 9.30-12.30 Ciak si gira! Passeggiata letteraria sui luoghi del cinema in Val d’Orcia In viaggio con il critico cinematografico Franco Vigni, l’attore Sebastiano Somma e la guida ambientale Valentina Pierguidi 15.00 Riccardo Fabbrini Io so che cos’è il nulla (Edizioni Effigi) 15.30 Simona Bertocchi La casa del Melograno (Giovane Holden Edizioni) 16.00 Luca Ricci Gli invernali – Gli estivi – Gli autunnali (La Nave di Teseo) 16.30 Gabriella Piccinni Operazione Buon Governo. Un laboratorio di comunicazione politica nell’Italia del Trecento (Einaudi) 17.00 Stefania Maurizi Il potere segreto. Perché vogliono distruggere Julian Assange e Wikileaks (Chiarelettere) 17.30 Giammarco Sicuro L’anno dell’alpaca. Viaggio intorno al mondo durante una pandemia (Gemma Edizioni) 18. 00 Valdo Spini Sul colle più alto. L’elezione del presidente della Repubblica dalle origini a oggi (Solferino) 18.30 Vera Gheno Le ragioni del dubbio. L’arte di usare le parole (Einaudi) 19.00 Elena Stancanelli Il tuffatore (La Nave di Teseo) 19.30 Veronica Pivetti Tequila bang bang. Un giallo messicano (Mondadori).