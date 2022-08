Lunedì 8 agosto 2022 - 17:58

Federica Candelise si aggiudica il premio letterario Apollo 2022

Con il romanzo "Il circolo delle anime"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 8 ago. (askanews) – L’avvocato calabrese Federica Candelise, con il suo romanzo “Il circolo delle anime – storie di crimini in famiglia”, a soli due mesi dalla pubblicazione dell’opera edita dalla Rossini Editore, ha conquistato il podio del più ambito concorso letterario del sud Italia, aggiudicandosi il primo posto per la sezione “inediti”. Si tratta del premio letterario Apollo 2022, organizzato in occasione della manifestazione culturale “I Tesori del Mediterraneo” giunta alla sua XVII edizione, evento storicizzato della Regione Calabria e istituzionalizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria in cui ogni anno, per l’occasione, si radunano migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia. Uh libro di successo che Federica Candelise, giovane avvocato matrimonialista in ascesa, ha realizzato con l’intento principale di offrire un valido supporto a chi vive da vicino determinati drammi familiari e non sa come superarli al meglio.Un risultato che ha riempito di gioia l’editore Raffaele Costabile che tiene a precisare “è un libro che sta riscuotendo un grande successo di pubblico e critica, e di questo non posso che essere soddisfatto. Per la casa editrice, naturalmente, è un grande orgoglio anche perché siamo arrivati sul podio con libri editi e inediti davanti a tante altre case editrici storiche e prestigiose”. Il libro, che vanta tra l’altro la prefazione di uno tra i principali avvocati matrimonialisti italiani Gian Ettore Gassani, volto noto delle tv nazionali, sembra stia davvero colpendo nel segno.