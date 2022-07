Venerdì 8 luglio 2022 - 12:54

“SetteSere, SettePiazze, SetteLibri”, Festival letterario a Perdasdefogu

Rassegna in programma dal 25 al 31 luglio, edizione dedicata a Sergio Atzeni

CONDIVIDI SU:





















Roma, 8 lug. (askanews) – La dodicesima edizione del festival letterario “SetteSere, SettePiazze, SetteLibri” si terrà a Perdasdefogu dal 25 al 31 luglio (presenta Francesca Lai). Rassegna dedicata quest’anno a Sergio Atzeni, a 70 anni dalla nascita. Verrà installata la targa “Piazza Bellas Mariposas” che diventa la quinta piazza letteraria di Perdasdefogu con un supermurale (creato dall’artista Michela Casula) all’ingresso del paese con i volti e una frase di Gabriel Garcia Màrquez, Giuseppe Fiori, Grazia Deledda, Salvatore Satta e Sergio Atzeni.Anteprima del festival domenica 24 con un matinée (ore 11.30) in piazza Europa in compagnia di Cristian Mannu e Matteo Porru. Alle 21 in Piazza Europa il sociologo Ilvo Diamanti dialogherà con Paola Pilia e Alberto Urgu sulla “società dei sondaggi”. Nel festival nove autori, ventidue relatori, otto musicisti, cinque autori nel prefestival itinerante in nove centri nelle quattro province dell’isola: Oristano, Guspini, Buddusò, Pattada, Dorgali, Fonni, Santa Maria Navarrese, Ulassai, Samatzai. Nelle precedenti edizioni il festival ha ospitato 83 scrittori, 275 relatori, 32 musicisti.L’intera organizzazione è della Pro Loco di Perdasdefogu col sostegno finanziario della Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna e del Comune di Perdasdefogu.Prefestival.Sabato 9 luglio ore 21.30, Santa Maria Navarrese, Piazza Principessa di Navarra: Maria Francesca Chiappe dialoga con Giacomo Mameli sul libro “Non è lei”. Accompagnamento musicale di Gabriele Tuveri. Domenica 10 luglio ore 19, Perdasdefogu, Piazza biblioteca Daniele Lai Giovanni Follesa presenta “We are family” in dialogo con Francesca Lai. Martedì 12 luglio ore 21, Oristano, Centro Unla di via Carpaccio 8 Cristian Mannu presenta “Ritratto di donna” con Matteo Porru. Introduce Marcello Marras. Giovedì 14 luglio ore 21.30, Dorgali, Piazza Su Cucuru Cristian Mannu presenta “Ritratto di donna” in dialogo con Matteo Porru autore di “Madre ombra”, conduce Giacomo Mameli. Sabato 16 luglio, ore 21 Samatzai, Piazza Guido Rossa Valeria Usala presenta “La rinnegata” in dialogo con Matteo Porru. Lunedì 18 luglio, ore 21, Samatzai Piazza Guido Rossa Maria Francesca Chiappe. Dialoga con Giacomo Mameli sul libro “Non è lei”. Martedì 19 luglio, ore 21, Fonni, Piazza Sechi Valeria Usala presenma “La rinnegata” in dialogo con Matteo Porru. Mercoledì 20 luglio, ore 21, Guspini, Piazza XX Settembre Valeria Usala presenta “La rinnegata” in dialogo con Matteo Porru. Giovedì 21 luglio, 0re 21, Dorgali, Piazza Su Cucuru Maria Francesca Chiappe presenta “Non è lei” in dialogo con Patrizio Nissirio. Venerdì 22 luglio, ore 19 Buddusò Centro culturale e ore 21 Pattada Piazza Spiritu Santu Valeria Usala presenta “La rinnegata” in dialogo con Matteo Porru. Sabato 23 luglio ore 21 ore 21 Ulassai. Piazza Parrocchia Cristian Mannu dialoga con Francesca Lai e Giacomo Mameli sul libro “Ritratto di donna” (Mondadori) Anteprima Festival. Domenica 24 luglio – Perdasdefogu ore 11.30 Piazza Europa Presentazione del libro di Cristian Mannu “Ritratto di donna” in dialogo con Francesca Lai; ore 21 Piazza Europa, Perdasdefogu Sondaggi e democrazia: quando le opinioni orientano le decisioni Il sociologo Ilvo Diamanti dialoga con Paola Pilia e Alberto Urgu Il professore risponderà ad alcune domande del pubblico.Il programma del festival di Foghesu – ore 21. Tema: Racconti mai narrati, dirli con gioia (Sergio Atzeni).25 luglio – Piazza Bellas Mariposas Ore 19 – Inaugurazione della Piazza Bellas Mariposas col vice ministro allo Sviluppo economico Alessandra Todde e il sindaco Bruno Chillotti. Segue l’inaugurazione del Supermurale “le cinque piazze letterarie di Perdasdefogu”: presenta Costantino Cossu, relazione ufficiale di Massimo Bray. Ore 21 – Saggio teatrale Araj Dimonius e presentazione dei libri di Atzeni a 70 anni dalla nascita con Gigliola Sulis, moderatore Stefano Salis. Interventi di Franciscu Sedda, Paolo Lusci. Coro tenore Murales di Orgosolo.26 luglio – Piazzetta Fiori – Presentazione del libro “Non è lei” (2022, Mondadori) di Maria Francesca Chiappe (capocronista a L’Unione Sarda). Dialoga con Patrizio Nissirio, giornalista Ansa e scrittore. Musiche di Pierpaolo Vacca.27 luglio – Piazza Il giorno del giudizio – Presentazione del libro “Potere assoluto” (2022 Solferino) di Sergio Rizzo, vicedirettore di Repubblica. Presenta Giacomo Mameli. Dialoga col vescovo di Nuoro-Lanusei Antonello Mura e con i sindaci di Nuoro, Dorgali, Fonni, Guspini, Arborea, Perdasdefogu e con i docenti Jonathan Hopkin e Andrès Gutierrez Pose della London School of Economics.28 luglio – Piazza Europa – Presentazione del libro “Nanni Moretti. Immagini e speranze di una generazione” (2022 Falsopiano) del giornalista di Repubblica Giovanni Scipioni. Intervengono Cristina Lavinio, Enrica Casu, Matteo Porru. Musiche di Vanni Masala.29 luglio – Piazza Longevità – Presentazione del libro “Anna Politkovskaja ” (editore Morellini) di Lucia Tilde Ingrosso e del libro “Ucraina” (Baldini+Castoldi) di Andrea Sceresini e Lorenzo Giroffi. Musiche Duo Fantafolk.30 luglio – Piazza Cent’anni di solitudine – Presentazione del libro “Morire di giornalismo” di Lucio Luca, (2022 Rizzoli), giornalista. Musiche di Pierpaolo Vacca. In apertura monologo teatrale “Volevo solo fare il giornalista in Calabria – La storia di Alessandro Bozzo” di Salvo Piparo, musiche di Francesco Cusumano.31 luglio – Piazza San Pietro – Presentazione del libro “Caro Pier Paolo” (2022, Neri Pozza) di Dacia Maraini. Presenta Sergio Naitza che dialoga con Salvatore Mereu (regista) e Vittorio Giacopini (giornalista Rai, conduttore Radio 3, scrittore). Musiche di Gavino Murgia. In conclusione “Suoni e colori”, serata folk in Piazza San Pietro con gruppi internazionali e sardi.