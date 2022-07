Venerdì 8 luglio 2022 - 17:54

Il concerto-evento dei Maneskin al Circo Massimo è sold out con 70mila biglietti venduti

Due ore con una scaletta che ripercorre tutte le loro tappe

CONDIVIDI SU:





















Roma, 8 lug. (askanews) – I Måneskin arrivano a Roma per la loro speciale data-evento al Circo Massimo: sabato 9 luglio nell’arena simbolo della capitale è sold out con 70mila biglietti venduti.Prodotto e organizzato da Vivo Concerti l’attesissimo show ha registrato da mesi il tutto esaurito ed è stato preceduto da altri due appuntamenti italiani sold out all’Arena di Verona e allo Stadio G. Theghil di Lignano Sabbiadoro.I Måneskin preparano due ore di concerto con una scaletta in cui verrà ripercorsa ogni tappa fondamentale della band, dai primi brani che li hanno fatti conoscere al pubblico, come “CHOSEN” (certificato doppio platino) e “TORNA A CASA” (cinque dischi di platino), fino agli ultimi grandi successi che hanno aperto loro le porte del mondo, con “ZITTI E BUONI” (cinque dischi di platino), “CORALINE” (disco di platino) e “MAMMAMIA” (disco d’oro), fino al nuovo singolo “SUPERMODEL” (certificato disco d’oro).Il 2022 segnerà l’inizio del loro primo tour mondiale: il LOUD KIDS TOUR (56 concerti, oltre alle date estive in corso, sempre prodotti e organizzati da Vivo Concerti) li porterà, a partire dall’autunno, nei principali club e palasport del Nord America e Europa, oltre che nei più importanti palazzetti italiani.Dopo Sanremo, dopo l’Eurovision, i ragazzi più amati e più discussi del rock italiano – fra chi li esalta e chi li dichiara un fenomeno effimero – hanno conosciuto una straordinaria notorietà internazionale. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan oggi scrivono soprattutto in inglese. Sono stati gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2021; fra gli altri successi, il premio “Best Rock” agli MTV EMAs, la prima vittoria di un artista italiano in una categoria internazionale, la doppia nomination ai BRIT Awards come “International Group” e “International Song” e l’inclusione di “I WANNA BE YOUR SLAVE” (triplo disco di platino) nella “Top 10 Tracks of 2021” secondo BBC.Il concerto evento al Circo Massimo è realizzato in collaborazione con Rock In Roma.Aqu