Mercoledì 6 luglio 2022 - 19:54

Via Francigena verso candidatura a sito Unesco

Siglato protocollo d'intesa per la redazione del dossier

CONDIVIDI SU:





















Milano, 6 lug. (askanews) – È stato siglato oggi a Firenze il protocollo d’intesa per la redazione del dossier di candidatura della Via Francigena nella lista Patrimonio Unesco. Erano presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e i rappresentanti delle altre regioni italiane attraversate dalla Via Francigena di Sigerico: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Lazio. Per Regione Lombardia è intervenuto e ha firmato l’assessore regionale all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli. Per il Governo hanno preso parte il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni e il Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri, Benedetto Della Vedova. Presenti anche il Presidente dell’Associazione Europea Vie Francigene, Massimo Tedeschi.