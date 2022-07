Mercoledì 6 luglio 2022 - 17:54

Lucignano, “Letture nel Borgo”: ospiti Barbini, Capperi, Pivetti e Sommi

In programma fino al 10 luglio nella perla della Valdichiana

Roma, 6 lug. (askanews) – Un calendario estivo ricchissimo di appuntamenti, anche letterari, in uno dei Borghi più Belli d’Italia. “Letture nel Borgo”, in collaborazione con la Feltrinelli, in programma fino al 10 luglio a Lucignano, la perla della Valdichiana, propone incontri con autori e autrici del calibro di Sabrina Paravicini, Tito Barbini, Raffaele Capperi, Veronica Pivetti, Luca Sommi.Apertura subito importante, con Sabrina Paravicini, evento inserito anche come terzo appuntamento della stagione teatrale all’aperto con aperitivo offerto. Grande successo per l’incontro con l’attrice e scrittrice di Morbegno, come conferma l’assessore alla cultura del Comune di Lucignano Serena Gialli: “Un’ emozionante presentazione di “Fino a qui tutto bene” con l’autrice Sabrina Paravicini, tanti gli interventi con un bella partecipazione di pubblico. È stato bellissimo animare nuovamente piazza San Francesco con letture e riflessioni”. Gli appuntamenti di “Letture nel Borgo” proseguono con Tito Barbini e “L’amico francese”, che verrà presentato giovedì 7 luglio alle 21.15, con l’introduzione di Gabriele Rossi: è la storia del rapporto di amicizia, pubblico e privato, intrattenuto negli anni dall’autore, all’epoca sindaco di Cortona, con François Mitterrand, presidente della Repubblica francese per due mandati consecutivi, dal 21 maggio 1981 al 17 maggio 1995.Si prosegue venerdì 8 luglio alle 21.15, sempre in Piazza San Francesco, con “Brutto e Cattivo”, La storia del ragazzo che ha visto la vera faccia del mondo di Raffaele Capperi introdotto da Loretta Fabbri dell’Università di Siena. Sabato 9 luglio sarà la volta di un volume che farà felici gli estimatori del grande regista Quentin Tarantino. Si tratta di “Tequila Bang Bang” di Veronica Pivetti introdotta dalla giornalista Fedora D’Anzeo: il libro dell’attrice e doppiatrice, nonostante i cruenti temi trattati, è capace di mettere il buon umore. Gran finale domenica 10 luglio con un viaggio nella Divina Commedia di Luca Sommi. La presentazione de “Il cammin di nostra vita” vedrà anche la partecipazione del Sen. Tommaso Cerno. Per tutte le informazioni sul programma degli eventi è possibile visitare le pagine social del Comune di Lucignano.