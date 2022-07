Sabato 2 luglio 2022 - 07:00

Da venerdì 7 a domenica 10 luglio a Bisceglie DigithoN 2022

Nuova edizione per la gara fra le start up

Roma, 1 lug. (askanews) – Tutto pronto alle Vecchie Segherie di Bisceglie per DigithON 2022, la più grande maratona digitale italiana che torna in presenza, dal 7 al 10 luglio: quattro giorni non-stop con una full immersion nel mondo del digitale, 48 ore di competition tra le 100 startup finaliste, confronto con le aziende, formazione, grandi eventi e momenti di approfondimento con nomi di primo piano delle istituzioni e delle imprese.La settima edizione di DigithON debutterà giovedì 7 luglio in Piazza Castello, con gli appuntamenti serali aperti al pubblico dopo due anni di stop a causa della pandemia, che avranno tutti inizio alle 19.30: dopo i saluti di Francesco Boccia, ideatore e fondatore della manifestazione, si entrerà subito nel vivo con Enrico Letta, Segretario del Partito Democratico e le riflessioni su “La democrazia e le sfide del mondo digitale”. Il benvenuto di Letizia D’Amato, presidente DigithON, introdurrà quindi Mariangela Marseglia, Country manager Italia, Spagna, Portogallo di Amazon, che sarà intervistata dal direttore di Milano Finanza Roberto Sommella su “Il ruolo dell’innovazione e della sostenibilità nella crescita aziendale” e, per concludere, “Travolto da un insolito digitale nell’azzurro mare d’agosto”, l’intervento dell’inviato di “Striscia la Notizia” Pinuccio. Venerdì 8 luglio, il ricchissimo programma di incontri sarà aperto dal fisico, musicista, professore e influencer Vincenzo Schettini che terrà una “Lezione con La fisica che ci piace”, spiegando la sua esperienza di insegnante e divulgatore social su YouTube, TikTok, Instagram, Spotify, per rendere la sua materia accessibile a tutti. Il direttore di K4biz Raffaele Barberio intervisterà Diego Ciulli, Head of Public Policy and Government Relations di Google Italy, su “Guerra e pandemia tra informazione, disinformazione e cybersecurity”, mentre di “Social e haters al tempo del Covid” parlerà il virologo Matteo Bassetti, in conversazione con la conduttrice di Rai1 Nunzia De Girolamo. E ancora, il giornalista e conduttore di Timeline di Rai3 Marco Carrara si confronterà con Laura Bononcini, Public Policy Director Southern Europe di Meta per approfondire il progetto avveniristico lanciato da Mark Zuckerberg con il panel intitolato “Verso il Metaverso: il mondo virtuale sempre più reale”. A seguire, la giornalista e conduttrice di La7 Myrta Merlino parlerà con il Presidente Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte di come “L’evoluzione della rete cambia la politica”, mentre la conclusione della serata sarà affidata a Deddy, tra i protagonisti del programma record di Canale5 “Amici20”, che conta oltre 104 milioni di streaming, brani nella top10 italiana per numero di creazioni su TikTok, e un disco di Platino per il suo primo album “Il cielo contromano”.Infine, sabato 9 luglio, sul palco di Piazza Castello salirà la giornalista, scrittrice, divulgatrice scientifica e conduttrice di Rai3 Barbara Gallavotti con “Oltre i confini invisibili: la sfida della cittadinanza scientifica” e, a seguire, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti con Tobias Piller, Redazione Economia, già corrispondente per l’economia italiana del “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, illustrerà il “Case history: regione Lazio e innovazione”. Sarà quindi la volta del direttore del GR Rai e Radio1 Andrea Vianello, che intervisterà il Direttore Generale dell’Agenzia Cybersicurezza Roberto Baldoni su “Guerra e cybersecurity”; subito dopo, uno dei volti più amati della tv, Mara Venier, sarà in conversazione con il giornalista e conduttore della Vita in Diretta di Rai1 Alberto Matano con “Dal piccolo schermo alla grande rete”. Per concludere, spazio alla musica e al mondo dei social con LDA, allievo dei record ad Amici 21, per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo nella storia di Amici di Maria De Filippi con il primo inedito “Quello che fa male”, reduce dal terzo podio nella classifica FIMI con l’album di debutto eponimo, e attualmente in tendenza per la musica su YouTube Italia con il video del nuovo singolo “Bandana”.(Segue)