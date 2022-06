Sabato 18 giugno 2022 - 17:00

Yoga day a Roma, pratica e concerto di musica classica indiana

Il 21 giugno nell'area pedonale accanto a Castel Sant'Angelo

Roma, 17 giu. (askanews) – Il 21 giugno 2022 si celebra l’Ottava Giornata internazionale dello Yoga. È ormai dal 2015 che l’Ambasciata dell’India in Italia organizza le celebrazioni dello Yoga day, un evento divenuto appuntamento di riferimento per tutti gli appassionati dell’antica disciplina indiana e per chi si avvicina alla pratica. Oltre ad avere risonanza nazionale, l’evento si inserisce nel quadro più ampio delle celebrazioni che si tengono in tutto il mondo per celebrare la giornata.Sessioni aperte di yoga in presenza si terranno a Procida (19 giugno), a Roma e Palermo (21 giugno), a Firenze (22 giugno Piazzale Michelangelo dalle 19) e in altre città. Nella Capitale doppio appuntamento il 21 giugno: una pratica di yoga guidata dalle 18 (dopo i saluti istituzionali) nella zona pedonale accanto a Castel Sant’Angelo (Lungotevere Castello) e a seguire, dalle 20, il concerto di musica classica indiana “Summer Raga” con Apratim Majumdar (sarod) e Amit Chatterjee (tabla), evento inaugurale del Festival SummerMela 2022 in occasione della Festa Internazionale della Musica.Tutti gli eventi sono gratuiti. Per le sessioni yoga in presenza, è consigliato un abbigliamento comodo, di portare il tappetino e venire con il dovuto anticipo per permettere l’organizzazione e la gestione dell’evento secondo le norme del distanziamento. Gli appuntamenti in presenza e sui canali social dell’Ambasciata indiana si svolgono dal 13 al 26 giugno (info su https://www.facebook.com/IndiainItaly).L’evento musicale è promosso da Fondazione FIND / Alain Daniélou sotto l’alto patronato dell’Ambasciata dell’India in Italia in collaborazione con Festa della Musica e Comune di Roma con il patrocinio di Commissione Europea, MIC, SIAE, AIPFM, Regione Lazio, Università Sapienza.