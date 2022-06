Mercoledì 15 giugno 2022 - 08:58

Libri, ad Alghero torna il festival “Dall’altra parte del mare”

Tra gli ospiti, Leonardo Padura, Rosa Montero, Javier Cercas

Roma, 15 giu. (askanews) – Dal 22 al 26 giugno ritorna ad Alghero il festival Dall’altra parte del mare dedicato alla grande letteratura spagnola e ispanoamericana. Dopo il successo dell’anno scorso, Associazione Itinerandia, organizzatrice dell’evento con la collaborazione di Bruno Arpaia, il sostegno della Libreria Cyrano e di Regione Sardegna, Fondazione e Comune di Alghero – rinnova la formula vincente della sezione internazionale del festival algherese con una settimana in compagnia di alcuni dei più amati autori spagnoli e sudamericani e dei loro nuovi, appassionanti romanzi: Arturo Perez Reverte, Leonardo Padura, Rosa Montero, Karina Sainz Borgo, Javier Cercas.Il tema di quest’anno “Tra due sponde”è dedicato alla lingua spagnola, che costituisce un ponte tra I due veRsanti dell’Atlantico: “Dall’altra parte del mare ha sempre ragionato sulle commistioni, gli intrecci e gli incontri tra culture e arti.” affermano Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona di Associazione Itinerandia – ” Anche quest’anno dedichiamo la sezione più importante e corposa del festival alla letteratura di lingua spagnola. Una lingua che è anche un ponte, un elemento di unione tra due continenti. Tra le due sponde dell’Oceano appunto.”Grandi ospiti internazionali per questa nona edizione che si annuncia particolarmente ricca: Arturo Perez Reverte, autore di appassionanti romanzi storici e creatore della fortunata saga del capitano Alatriste ambientata nella Spagna del Seicento, parlerà del suo “L’Italiano”, presentato in due uniche date italiane: il 22 giugno a Nuoro con Marcello Fois e il 23 ad Alghero con Bruno Arpaia. Il 24 giugno arriva ad Alghero Rosa Montero, scrittrice, giornalista e opinionista per El País che racconterà con “La buona fortuna” il coraggio di rivoluzionare la propria vita per inseguire la felicità, mentre la venezuelana Karina Sainz Borgo trascinerà i lettori in una storia di coraggio e resistenza con la protagonista di “La custode”, Visitación Salazar, figura quasi mitica di una donna che nella violenza e nella disperazione di un paese allo sbando ha deciso di fare della cura dei morti la propria missione.Il 25 giugno due grandi protagonisti: Javier Cercas dialogherà con Bruno Arpaia su “Il castello di Barbablù”, terzo tassello della trilogia di Melchior Marín, il poliziotto appassionato di libri e con un passato da galeotto, questa volta alle prese con la ribellione della figlia adolescente e con i traffici loschi di politici e imprenditori maiorchini e lo scrittore e sceneggiatore cubano Leonardo Padura, che sarà al festival per presentare “Come polvere nel vento” – una storia corale che intreccia i destini di emigrati cubani di prima e di seconda generazione.Chiude il festival il 26 giugno il critico letterario Piero Dorfles che con Massimo Bray, ex ministro per i Beni e le Attività culturali e caro amico del festival si interrogherà su “Il lavoro del lettore”.Alle presentazioni di libri si alterneranno concerti, lezioni aperte, aperitivi con gli autori e momenti dedicati al cinema: al festival tornerà la poetessa cilena Carmen Yáñez, moglie dell’indimenticato Luis Sepúlveda con due reading musicali insieme alla poetessa Delilah Gutman e al poeta Eliano Cau), Ginevra di Marco terrà un concerto-omaggio alla grande cantante e attivista argentina Mercedes Sosa, mentre Iaia Caputo sarà protagonista nel reading “La Versione di Eva” (con la cantante Franca Masu). Al cinema sono dedicate due proiezioni: “Ritorno all’Havana” e “7 Days in Havana” del regista francese Laurent Cantet che incontrerà il pubblico insieme alla cosceneggiatrice Lucia Lopez Coll.Dall’altra parte del mare conferma la collaborazione con l’Università di Salamanca, Scuola di Torino, diretta da Monica Bedana, che dal 14 al 22 giugno curerà una delle novità più interessanti di quest’anno: il seminario di traduzione “En la orilla” dallo spagnolo all’italiano, su Zoom e in presenza, con docenti la stessa Monica Bedana e lo scrittore e traduttore Bruno Arpaia Programma completo, luoghi e orari sul sito del festival: www.dallaltrapartedelmare.com