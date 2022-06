Lunedì 13 giugno 2022 - 17:52

Torna La Milanesiana 2022 con “Voci della Lombardia”

Ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi

CONDIVIDI SU:





















Milano, 13 giu. (askanews) – La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, domani, martedì 14 giugno, al Café Rouge del Teatro Franco Parenti (Via Pier Lombardo, 14 – M3 Porta Romana) con l’appuntamento dal titolo “Voci della Lombardia”: un dialogo sullo stato dell’arte e della cultura a Milano e in Lombardia, sulle sue radici e sulle idee che ne guideranno il futuro, con Stefano Bruno Galli, Giordano Bruno Guerri, Lorenzo Ornaghi, Pier Luigi Vercesi, Ada Gigli Marchetti e Stefano Zecchi. Interviene Andrée Ruth Shammah (Teatro Franco Parenti). Introduce Elisabetta Sgarbi.«Senso del rischio e spirito di impresa, impegno e dedizione, generosità e attaccamento alla comunità, pluralismo: sono questi gli elementi essenziali dello spirito e della cultura lombarda» Stefano Bruno Galli (Assessore all’Autonomia e Cultura di Regione Lombardia). Inizio ore 18.00. Per prenotazioni: https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/voci-dalla-lombardia/In collaborazione con Regione Lombardia e Gfk.La Milanesiana è il più grande festival itinerante che promuove il dialogo tra le arti e quest’anno torna con la sua 23esima edizione dedicata al tema Omissioni.Un festival di respiro internazionale che tesse relazioni tra letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e sport e che anno dopo anno diventa sempre più protagonista delle estati italiane.Dal 4 giugno al 3 agosto, La Milanesiana infatti arriverà in 20 città diverse con oltre 60 incontri ed eventi, accogliendo più di 150 ospiti italiani e internazionali.Come in tutte le edizioni, l’arte ricopre un ruolo importante all’interno del Festival che quest’anno ospiterà ben 9 mostre in tutta Italia, dal 4 giugno al 15 settembre. I cataloghi delle mostre ospitate quest’anno da La Milanesiana sono editi dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi.La Rosa dipinta da Franco Battiato, che fin dalla prima edizione è il simbolo de La Milanesiana, è stata rielaborata anche quest’anno da Franco Achilli.