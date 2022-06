Sabato 11 giugno 2022 - 15:53

Milano Design Week, Panificio Militare ospita Accademia Eindhoven

L'Esercito Italiano apre porte luogo che fu vitale per la città

CONDIVIDI SU:





















Milano, 11 giu. (askanews) – L’Esercito Italiano ha aperto i locali del Panificio Militare (nel comprensorio della caserma XXIV Maggio a Milano) per la Milano Design Week, ovvero la settimana del design che rappresenta il momento più importante dell’anno e il punto di riferimento mondiale per la design industry.Nei locali, il Comando Esercito Lombardia guidato dal generale di Brigata Alfonso Miro, ospita una mostra organizzata dalla Design Academy di Eindhoven che presenta 150 progetti lungo i suoi 75 anni di storia.Il Panificio Militare ha un forte valore storico: è dotato di 8 forni e durante la Seconda guerra mondiale, garantì il pane sfornato e quindi il sostentamento dell’intera città di Milano. Progettata nel 1892 con inizio lavori di realizzazione nel 1894, la caserma – all’avanguardia per l’epoca – fu consegnata definitivamente al Demanio Militare nell’anno 1898.