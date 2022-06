Lunedì 6 giugno 2022 - 16:22

Ragusa, dal 9 al 12 giugno il festival letterario A tutto volume

Promosso da Fondazione degli Archi, direzione Alessandro Di Salvo

Milano, 6 giu. (askanews) – Manca poco alla tredicesima edizione di “A Tutto Volume”, il festival letterario con protagonisti i libri e con la partecipazione di tantissimi lettori, appassionati e autori che dal 9 al 12 giugno, le date di questa nuova edizione, torneranno a riempire le piazze di Ragusa riportando in auge il clima di festa che tipico della manifestazione.Come ogni anno a confrontarsi con il pubblico narratori e critici, scienziati, giornalisti, storici e filosofi. Una formula di successo in cui scrittori e città si fondono e animano piazze, giardini e vicoli che diventano palcoscenico per i grandi temi dell’attualità, della cronaca, della ricerca.Come anteprima del festival l’incontro tra Francesca Fagnani e Pupi Avati. Dopo il grande successo de L’alta fantasia, Pupi Avati sarà protagonista di un’intervista: “Io, Dante e la Belva” nella cornice meravigliosa di Marina di Ragusa, in riva al mare, il 9 giugno.Tanti gli ospiti: il giornalista e saggista Lirio Abbate, la scrittrice e conduttrice televisiva Daria Bignardi, l’attore Paolo Calabresi, il filosofo e storico Luciano Canfora, la scrittrice e drammaturga Valeria Parrella, il giornalista Sergio Rizzo, la giornalista Fiorenza Sarzanini, la sceneggiatrice e scrittrice Elena Stancanelli. E poi ancora, tra gli altri, il giornalista Andrea Monda, la scrittrice Viola Di Grado, la giornalista Silvia Truzzi, l’imprenditore Oscar Farinetti, la scienziata Ilaria Capua, la giornalista Valentina Petrini. Chiude il festival Daria Bignardi con Massimo Cirri e Federico Taddia.Il festival è promosso dalla Fondazione degli Archi, con la direzione artistica e organizzativa di Alessandro Di Salvo, coadiuvato da cinque direttori ospiti: Massimo Cirri, Filippo La Porta, Antonio Pascale, Massimo Polidoro, Federico Taddia.“Un’edizione per tornare a vivere le piazze, che ci farà riappropriare del piacere di stare insieme senza le limitazioni a cui siamo stati abituati in questi ultimi due anni – spiega il direttore artistico Alessandro Di Salvo – Un’edizione che simboleggia la rinascita, consentendo ancora una volta ai tanti ospiti che accorrono da ogni parte d’Italia, tra autori e pubblico, di assaporare appieno un’esperienza intensa, tra mare, barocco e libri circondati da una straordinaria aria di festa. Una festa che darà quest’anno ancora più spazio alla letteratura per ragazzi, per farci contagiare dall’irrefrenabile entusiasmo dei più giovani. Grande attenzione naturalmente ai grandi temi dell’attualità, scandagliando il presente attraverso la lente di ingrandimento degli editorialisti dei principali quotidiani italiani”.Tra gli appuntamenti in scaletta anche alcuni momenti celebrativi che caratterizzeranno parte del programma, dal centenario della nascita di Pasolini al centenario della morte di Giovanni Verga, passando dal trentesimo anniversario delle stragi di mafia in cui persero la vita i giudici Falcone e Borsellino, fino al centesimo compleanno di Margherita Hack a cui il festival proprio il 12 giugno dedica una festa “sotto le stelle”.