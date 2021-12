Lunedì 6 dicembre 2021 - 21:41

Cerimonia solenne per il Nobel a Parisi alla Sapienza di Roma

La dedica del professore a Nicola Cabibbo

Milano, 6 dic. (askanews) – Si è tenuta oggi nell’Aula magna del Rettorato dell’Università La Sapienza di Roma la cerimonia solenne di conferimento della medaglia e del diploma del Premio Nobel per la fisica a Giorgio Parisi.Sono intervenuti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la ministra dell’Università e ricerca Cristina Messa, che ha sottolineato in particolare l’entusiasmo degli studenti per il Nobel a Parisi. La rettrice Antonella Polimeni ha ringraziato il premio Nobel a nome dell’Ateneo e Enzo Marinari, docente del Dipartimento di Fisica e collega di Parisi in tante attività scientifiche, ha illustrato il lavoro di ricerca di Giorgio Parisi. L’ambasciatore di Svezia Jan Björklund, a nome dell’Accademia Reale Svedese delle Scienze, ha conferito la medaglia e il diploma del Premio Nobel, ricordandone la motivazione “per la scoperta dell’interazione fra disordine e fluttuazioni in sistemi fisici, da scale atomiche a scale planetarie”.Giorgio Parisi ha dedicato il premio al suo maestro Nicola Cabibbo e ha auspicato che questa medaglia possa essere utile all’Italia per ribadire l’importanza della scienza nel nostro Paese.