Giovedì 2 dicembre 2021 - 10:17

Il potere delle abitudini con “Vivi365”, costruire la propria felicità

Un percorso in 12 mesi ideato da Lara Lucaccioni e Matteo Ficara

CONDIVIDI SU:





















Roma, 2 dic. (askanews) – “Noi siamo ciò che facciamo ripetutamente, perciò l’eccellenza non è un atto, ma un’abitudine”, diceva Aristotele. Un’affermazione validata anche dalla scienza, considerando che secondo uno studio della Duke University, il 40% delle azioni che facciamo ogni giorno non è frutto di scelta ma di abitudini , automatismi che spesso sono un bene, a volte invece risultano disfunzionali. Anche le buone pratiche di Benessere sono abitudini che possono diventare le nostre àncore, soprattutto quando ci troviamo a vivere momenti spiacevoli, e ci permettono di trasformare, un passo alla volta, ma inesorabilmente, le nostre vite.Nel 2022, con “Vivi365” sarà possibile, giorno dopo giorno, consolidare nuove pratiche di Benessere e costruire la propria Felicità come una prassi quotidiana. Lara Lucaccioni, Trainer di Yoga della Risata e Coerenza Cardiaca e Matteo Ficara, filosofo, scrittore e CHO (Chief Happiness Officer), fondatori della start-up innovativa “Happiness for Future”, hanno ideato questo programma lungo un anno, fatto di teorie e pratiche semplici e accessibili, intorno a un tema unico ogni mese, seguendo la Scienza della Felicità. Una scienza giovane, che riprendendo la filosofia eudaimonica di un tempo, considera la Felicità come un percorso quotidiano, o meglio come una competenza da allenare attraverso pratiche giornaliere e la ricerca del senso del vivere. Secondo una delle sue esponenti, Sonia Ljubomirsky , professoressa statunitense di Psicologia Positiva, essa dipende per il 50% dai geni, per il 10% dalle circostanze, per il 40% è relativa alle nostre azioni intenzionali rispetto agli eventi ed è la parte che si può allenare.Un’abitudine, si legge in una nota, non rappresenta un obiettivo da raggiungere, ma uno stile di vita da essere portato avanti ogni giorno, che ha bisogno di impegno e dedizione. Il segreto è quello di costruire un’identità intorno a quell’abitudine, come ad esempio quella di una persona ridente: più pratichiamo la risata, più rinforziamo la nostra identità di ridenti, tanto che, quando l’abbiamo costruita, la motivazione diventa irrilevante. Un’abitudine si compone di tre tappe: segnale, che innesca l’abitudine e fa entrare il cervello in modalità di pilota automatico, la routine vera e propria e la ricompensa . Dagli ultimi studi sembra che non siano sufficienti i fatidici 21 giorni per acquisirla, in modo da creare nuove connessioni neurali, ma siano necessari tra i diciotto e i sessantasei giorni , se non addirittura nove mesi. Come sembra che il potere delle ore del mattino sia straordinario per creare una nuova abitudine e non approfittarne è davvero un peccato .Con “Vivi365” le abitudini potranno essere consolidate attraverso quattro macroaree, ossia benessere fisico, emozionale, mentale e spirituale, divise in 12 temi: sonno, alimentazione, movimento, emozioni positive, relazioni, motivazione, chiarezza, focusing, prospettive, stati di presenza, interconnessione, meraviglia, comprendendo pratiche quali coerenza cardiaca, yoga della risata, metodo 4-7-8 per dormire, journaling, griglia delle emozioni, Punti di Forza del Via Institute, pratiche meditative e immaginative. Gli ingredienti alla base del percorso saranno complessivamente tre: conoscenza, pratiche ed energia, che si concretizzeranno attraverso video (oltre 25 di teoria ed oltre 30, insieme ad audio, di pratica), 2 dirette al mese, un gruppo di pari composto da una community e la presenza costante di Lucaccioni e Ficara, infine un’agenda cartacea da portare con sé durante tutto l’anno, per monitorarsi e misurare l’efficacia di quanto si sta realizzando.“Abbiamo ideato “Vivi365” con l’idea che la Felicità si possa costruire, quando conosci le giuste pratiche e le applichi con costanza, sapendo bene che a volte c’è confusione sul cosa fare, da dove iniziare e che quell’energia del fare quotidiano non sempre c’è – hanno dichiarato Lucaccioni e Ficara -. Lo abbiamo fatto ripensando alla nostra storia e a quello di cui avremmo avuto bisogno nei momenti di difficoltà e desiderio di cambiamento, e riflettendo che in quei frangenti fare “tanto” non è possibile. La nostra filosofia è infatti quella di costruire insieme un pezzetto per volta, giorno dopo giorno, mese dopo mese, per un anno intero, con un impegno quotidiano di 5-15 minuti che sarà come un gioco, leggero e divertente rispettando il “+1 gentile”, che indica il benessere possibile e sostenibile quotidianamente nella vita di ognuno: un atto di amore verso sé stessi e di cura verso il pianeta”.Il percorso si basa su HEART, il modello per la costruzione della Felicità messo a punto da Lucaccioni e Ficara, fondato sulle seguenti componenti: H come Habits-Abitudini; E come Energy-Energia; A come Awareness-Consapevolezza; R come Relationship-Relazioni; T come Thrive-Prosperità o Fioritura. L’obiettivo di Happiness for Future è appunto quello di costruire Felicità e Futuri, per individui e organizzazioni, intesi come Benessere e Consapevolezza, attraverso la produzione di cultura e formazione, con percorsi, ed esperienze accessibili a tutti.