Mercoledì 1 dicembre 2021 - 10:45

Premio Angi, Ferrieri: Rilancio Italia con innovazione e giovani

"Economico e sociale", ha sottolineato il presidente Angi

Roma, 1 dic. (askanews) – La quarta edizione del Premio Angi organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori ha esaltato il “Dream Team” dell’Innovazione. Sono state trenta le startup provenienti da tutta Italia a ricevere il prestigioso riconoscimento, appartenenti a undici diverse categorie: Agritech e Sostenibilità, Energia e Ambiente, Mobilità e Smart City, Economia e Finanza, Scienza e Salute, Industria e Robotica, Costume e Società, Cultura e Turismo, Sport e Benessere, Risorse Umane e Formazione, Comunicazione Media.“Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale – ha commentato il presidente dell’Angi, Gabriele Ferrieri – Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani innovatori italiani”.L’Angi, non solo con l’istituzione del premio, si conferma sempre più un punto di riferimento per il Governo sulle politiche dell’innovazione: “Siamo stati onorati di ricevere la telefonata della segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi – ha aggiunto Ferrieri – una grande testimonianza del nostro lavoro al servizio dei giovani e delle istituzioni garantiste del processo di rilancio economico e sociale per l’Italia. Un contributo ulteriormente avvalorato dalla consegna dei nostri manifesti per l’innovazione e per la cybersicurezza alle istituzioni intervenute”.