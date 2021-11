Mercoledì 24 novembre 2021 - 16:49

A presentazione Premio ANGI menzione speciale ad Andrea Chiappetta

Gli è stato conferito l'Innovation Business Award

CONDIVIDI SU:





















Roma, 24 nov. (askanews) – La conferenza stampa di presentazione del Premio ANGI è stata anche l’occasione per conferire al dott. Andrea Chiappetta, manager e imprenditore di successo nonché membro del CDA del Centro Studi Americani, la menzione speciale con l’Innovation Business Award in virtù del suo grande contributo al mondo innovazione e del digitale. Un riconoscimento che evidenzia un costante impegno verso le imprese e le istituzioni nella valorizzazione di un percorso di sviluppo e di crescita che il dott. Chiappetta ha saputo portare avanti con impegno e dedizione.Il Premio ANGI, giunto alla sua IV edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea, è stato presentato oggi all’interno della sala d’onore del Centro Studi Americani e verrà assegnato mercoledì 1° dicembre presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, tempio di eccellenza di Roma Capitale che unisce i concetti di innovazione e cultura. Saranno 11 le categorie premiate, per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city.