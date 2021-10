Giovedì 21 ottobre 2021 - 15:18

Lara Lucaccioni apre il TEDxAscoliPiceno “Battiti” con la coerenza cardiaca

Sabato 30 ottobre racconta il potere trasformativo delle pratiche di benessere

CONDIVIDI SU:





















Roma, 21 ott. (askanews) – In linea con il tema “Battiti”, ad indicare un cuore che torna a battere e a battersi dopo la pandemia, sabato 30 ottobre alle ore 15.00, sarà Lara Lucaccioni, Trainer di Yoga della Risata e Coerenza Cardiaca, esperta di Scienza della Felicità, ad aprire il TEDxAscoliPiceno, portando il pubblico a sperimentare la Coerenza cardiaca, stato psico-fisico ottimale di centratura, presenza, chiarezza mentale basato sull’intelligenza del cuore. L’evento, format internazionale che da 4 anni illumina le idee virtuose e resilienti del territorio piceno e non solo, si svolgerà in presenza nella splendida cornice del Teatro Ventidio Basso e in contemporanea streaming con altri TEDx in tutto il mondo. Lucaccioni continuerà poi con il talk “Ridi Ama Vivi: il potere trasformativo delle pratiche di Benessere”, che vuole essere una testimonianza e un invito ad una nuova filosofia di vita.Una filosofia che diventa azione attraverso pratiche, quali Yoga della Risata, Coerenza Cardiaca e routine legate alle Emozioni Positive, come già raccontato nel bestseller “Ridi Ama Vivi” (Bur Rizzoli), scegliendo di coltivare la Felicità con abitudini da ripetere giorno dopo giorno. È così possibile contrastare un nostro bias cognitivo innato, il negativity bias, per cui siamo irrimediabilmente attratti più dagli stimoli negativi che positivi . In questo caso la Felicità non va intesa solo come emozione e piacere passeggeri, in senso edonico, ma come nella filosofia eudaimonica di un tempo, quale competenza da allenare attraverso pratiche quotidiane e la ricerca del senso del vivere, così come teorizzato dalla Scienza della Felicità.Questa quarta edizione del TEDxAscoliPiceno, di nuovo sotto la guida dell’associazione NEXT OdV, sarà ancora più coinvolgente, grazie all’avvicendarsi di 14 speaker (12 in presenza e 2 collegati da Dubai e dalla Danimarca), performance, installazioni artistiche e solidarietà, dalle ore 15.00 alle 19.30. Un format internazionale dedito a “Ideas Worth Spreading”, spesso sotto forma di brevi discorsi tenuti da importanti pensatori e operatori creativi, innovativi ed inclusivi, che diventa un evento unico per il territorio piceno, con speaker locali, nazionali e internazionali.Al centro il tema “Battiti”, informa una nota, alla ricerca di nuovi equilibri in questi tempi complessi, “(ri)mettendo al centro un cuore nuovo, vivo, palpitante, puro, coraggioso, libero e appassionato, capace di battere e di battersi per buone idee che non temono differenze e imperfezioni, di buone idee che non lasciano indietro nessuno, di buone idee che sono esse stesse forza e vita”. Si parlerà, tra l’altro, di scienza, tecnologia, arte, rigenerazione, giornalismo, imprenditoria, natura, disabilità, coraggio, cura, passione, comunità, per 18 minuti ciascuno ad alta intensità.“Sono profondamente emozionata e onorata di portare il mio contributo a questo evento così prestigioso e corale – ha dichiarato Lucaccioni -. Il mio talk sarà una testimonianza e un invito a prendersi cura di sé, subito, senza aspettare che uno stress diventi cronico o che ci siano i primi segni di disagio, e di farlo nel concreto, attraverso abitudini positive, routine della felicità che possano diventare dei punti fermi in un mondo sempre più complesso. Posso testimoniarlo, in quanto le ho fatte prima di tutto diventare mie alleate di vita, per poi insegnarle a migliaia di persone. In particolare, nei giorni sfidanti vissuti per il Covid, ho continuato a portare il mio contributo con la mia presenza e le pratiche quotidiane gratuite di coerenza cardiaca, ogni mattina alle 7, e per mesi ogni pomeriggio quelle di Yoga della Risata con il mio consorte Matteo. Essere felici significa essere fertili, fiorire, e attraverso queste pratiche è possibile, nonostante i tempi incerti e difficili”.