Speranza: la ricerca e la collaborazione sono valori decisivi

Il ministro della Salute al G20 delle Accademie

Milano, 22 set. (askanews) – “Mai come in questa lunga stagione di emergenza è emerso il ruolo che la scienza ha per la vita di ciascuno e per i destini dell’umanità”. Lo ha scritto il ministro della Salute Roberto Speranza in un messaggio inviato alla Conferenza delle Accademie dei Paesi del G20, riunita a Roma nella sede dell’Accademia Nazionale dei Lincei.“Grazie alla ricerca – ha aggiunto Speranza – stiamo rialzando la testa e possiamo combattere questa battaglia. Valore supremo della ricerca e collaborazione internazionale sono elementi decisivi per affrontare le sfide che abbiamo di fronte, perché in una crisi globale nessuno si salva da solo”.