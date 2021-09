Martedì 21 settembre 2021 - 18:12

Fondazione Prada, partono le conversazioni di Human Brains

Secondo capitolo del programma multidisciplinare sul cervello

Milano, 21 set. (askanews) – Fondazione Prada presenta il progetto online “Human Brains: Conversations”, secondo capitolo del programma multidisciplinare “Human Brains” dedicato agli studi del cervello. “Conversations” si svolgerà da settembre 2021 ad aprile 2022 e sarà disponibile sul sito web humanbrains.fondazioneprada.org e sul canale YouTube di Fondazione Prada. Il progetto online è costituito da 7 coppie di interventi video tenuti da scienziati, filosofi e ricercatori internazionali seguite da 7 conversazioni in diretta streaming che prevedono forme d’interazione con il pubblico remoto.“Human Brains” è il risultato di una complessa ricerca sviluppata da Fondazione Prada in collaborazione con un comitato scientifico, presieduto dal neurologo Giancarlo Comi e costituito da ricercatori, medici, psicologi, linguisti, filosofi, divulgatori e curatori come Jubin Abutalebi, Massimo Cacciari, Viviana Kasam, Udo Kittelmann, Letizia Leocani, Andrea Moro e Daniela Perani. Per Fondazione Prada, spiegano i promotori, “questo progetto dedicato alla scienza rappresenta una profonda sfida intellettuale”. Il dialogo che si concretizza sottolinea l’importanza della collaborazione nel dare valore e diffondere discipline e conoscenze fondamentali per il nostro presente”.“Conversations” si presenta come un formato innovativo di approfondimento, comunicazione e divulgazione, concepito per un pubblico eterogeneo e internazionale, formato da studenti, ricercatori e persone di ogni età e provenienza interessate alle neuroscienze e più in generale agli studi del cervello.Ogni conversazione sarà costituita da un dibattito online della durata di 40 minuti in cui due prestigiosi ricercatori dialogheranno tra loro in diretta streaming su un tema specifico, coordinati da un moderatore. Questo ruolo sarà affidato nei primi 6 appuntamenti a Alice Roberts, anatomista, scrittrice e giornalista televisiva.Il primo appuntamento di “Human Brains: Conversations” riguarda “La sintassi come impronta digitale del linguaggio umano” e coinvolge Angela D. Friederici del Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Lipsia e Robert C. Berwick del MIT – Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA. La conversazione tra i due scienziati si terrà live il 30 settembre 2021, alle ore 19. Già da ora è possibile seguire online le lecture di Friederici e Berwick alla pagina https://humanbrains.fondazioneprada.org/it/events/la-sintassi-come-impronta-digitale-del-linguaggio-umano/