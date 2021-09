Venerdì 17 settembre 2021 - 11:05

Yoga della risata, la medicina per rinforzare sistema immunitario

Ne parlerà Lara Lucaccioni sabato 18 al Macrolibrarsi Fest

Roma, 17 set. (askanews) – “Ridere è la miglior medicina” , affermava Patch Adams, il medico inventore della clownterapia, dall’enorme valore terapeutico, ancor di più quando lo facciamo in maniera incondizionata e intenzionale, come nello Yoga della Risata. Molti i benefici sulla nostra salute, informa una nota, a partire dal nostro sistema immunitario, secondo quella che è la psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI), la scienza che studia le sue relazioni con il sistema nervoso e quello endocrino. Come afferma il dottor Lee Berk “c’è un intrinseco intervento fisiologico causato da emozioni positive come risate, ottimismo e speranza”, a partire dall’abbassamento dei livelli di stress.Lara Lucaccioni, la più attiva Master Trainer italiana di Yoga della Risata, che sarà tra le 20 Star Speaker del Congresso mondiale online di novembre, ne parlerà in un intervento dal titolo “Rinforza il tuo sistema immunitario con lo Yoga della Risata”, sabato 18 settembre presso l’ottava edizione del Macrolibrarsi Fest. Sarà un evento gratuito con 50 esperti che parleranno di salute naturale, benessere, diritti, consapevolezza, positività, biodiversità, libertà, per celebrare il compleanno del Macrolibrarsi Store, in diretta streaming, registrandosi su macrolibrarsifest.it, o dal vivo a Cesena, in via Emilia Ponente 1705.Conosciamo il potere terapeutico della risata dai tempi di Norman Cousins, giornalista, scrittore, docente e pacifista statunitense, autore del libro ‘Anatomia di una malattia – la volontà di guarire’, in cui l’autore racconta di un disturbo grave della colonna vertebrale, la spondilite anchilosante, potenzialmente mortale, che lo colpisce nel 1964, nel corso di un viaggio diplomatico in Russia, durante gli anni della guerra fredda, probabilmente a causa del forte stress. Dopo essere stato imbottito di analgesici, Cousins decide di lasciare l’ospedale e, consapevole di quanto le emozioni negative influiscano sul sistema endocrino e immunitario, prova la via della guarigione nella maniera opposta, a suon di risate, innescate dalla visione di spettacoli divertenti e accompagnate da enormi quantità di vitamina C. Vivrà così per molti anni ancora, fino al 1990.Cousins è stata una delle persone che ha maggiormente ispirato il medico indiano Madan Kataria, l’ideatore dello Yoga della Risata, il quale nel 1995 ha avuto un’intuizione unica, seguita oggi da oltre 3 milioni di persone in oltre 110 Paesi del mondo: ciascuno di noi può decidere di ridere senza l’ausilio della comicità, portando il corpo a farlo per scelta, emettendo il suono della risata e sostenendolo progressivamente attraverso la respirazione, per almeno dieci minuti, con gli stessi innumerevoli benefici fisici, mentali, emotivi e spirituali dimostrati da oltre 600 ricerche scientifiche, in quanto il nostro corpo non distingue una risata spontanea da una autoindotta.La risata diventa così Yoga: un’espirazione profonda che prende il suono della risata e dopo la quale si riesce a inspirare una maggiore quantità di ossigeno, rendendo più vitale ed energico il proprio corpo e diventando anche più presenti a livello mentale. Tanto più che, dopo qualche risata autoindotta, essa finisce per diventare autentica e contagiosa. Se siamo in gruppo, ciò avviene grazie all’effetto dei neuroni specchio e della giocosità sperimentata durante gli incontri; se siamo da soli, ci fa ridere il nostro sé che ride, che gioca con il suono delle risate e nutre il suo bambino interiore, e inneschiamo così la risata respiro dopo respiro. Inspiro-trattengo e rido diventa il mantra per il nostro Benessere.Cosa succede al nostro sistema immunitario? La risata incondizionata fa abbassare i livelli di stress, grazie alla produzione del cosiddetto joy cocktail, che porta alla riduzione del cortisolo , l’ormone dello stress, e all’aumento invece degli ormoni del Benessere (endorfine , ormoni antidolorifici e antagonisti dello stress; serotonina, ormone del buonumore; ossitocina, ormone dell’amore). Inoltre, il diaframma si sblocca e funge da pompa per il sistema linfatico, a partire dal dotto toracico , come il cuore lo è per il sistema circolatorio, ed è così più attivo e permette di detossinarci meglio . Infine, ridere migliora il meccanismo di difesa naturale del corpo, aumentando la produzione di immunoglobuline IgA e IgG , che proteggono dalle malattie da raffreddamento, delle cellule NK (Natural Killer) antitumorali , e degli anticorpi.“Praticare la risata incondizionata è la migliore medicina, a costo zero, la via più semplice ed efficace per il Benessere, accessibile a tutti – ha dichiarato Lara Lucaccioni – . La risata pulisce, trasforma, rimette a nuovo: è una ventata di aria fresca nel sistema, che ci rinforza e rende più vitali contro potenziali malattie, innalzando le nostre difese immunitarie. Vi invito a provarla, da soli o in gruppo, nelle centinaia di appuntamenti sparsi per tutta Italia, nei cosiddetti Club della Risata, generalmente gratuiti, luoghi virtuali di Benessere per migliaia di persone in tutto il mondo durante la pandemia, che ora continuano sia online sia in presenza”.Innumerevoli gli altri benefici. Si riduce il rischio di malattie al cuore, migliorano la digestione e il transito intestinale, viene favorito il sonno, vengono facilitate le relazioni e l’empatia, aumenta la nostra resilienza, imparando a ridere anche quando la vita non ci sorride. L’enorme valore terapeutico della risata incondizionata si rivela in particolare in tutte le situazioni in cui c’è un gruppo, a partire dagli ambienti socio-sanitari con i pazienti oncologici, le persone disabili, gli anziani e i malati di Alzheimer, gli utenti psichiatrici, i tossicodipendenti e i carcerati, passando attraverso le aziende, per finire con le scuole e le famiglie.Lucaccioni, con il consorte Matteo Ficara, offre la possibilità di ridere insieme in maniera gratuita lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 14.30, su Zoom e in diretta nel gruppo FB La Specie Felice. Inoltre, ha approfondito il tema, indicando anche tanti esercizi pratici, nel suo libro “Ridi Ama Vivi” pubblicato nel maggio 2020 da Bur Rizzoli, nel quale indica 3 passi per la Felicità, attraverso appunto la pratica dello Yoga della Risata, della coerenza cardiaca e delle emozioni positive.