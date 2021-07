Martedì 6 luglio 2021 - 21:42

E’ morto il grande storico Angelo Del Boca

Massimo studioso del colonialismo italiano

Roma, 6 lug. (askanews) – E’ morto oggi il grande storico Angelo Del Boca, nato il 23 maggio a Novara nel 1925. Nella sua carriera di studioso si è molto dedicato a ricerche sul colonialismo italiano, comprovandone anche i gravi crimini su basi documentali, crimini generalmente minimizzati dalla pubblicistica e dalla politica.Del Boca è stato per molti anni inviato speciale in Africa e Medio Oriente e ha insegnato, tra l’altro, a Scienze Politiche all’università di Torino. Tra le sue molte opere si ricordano i quattro volumi su “Gli italiani in Africa Orientale”, i due volumi su “Gli italiani in Libia”.San