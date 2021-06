Domenica 20 giugno 2021 - 15:31

Masters of Magic festival: nazionale italiana di magia a Torino

Dopo due giornate in presenza, si va online il 21 giugno

CONDIVIDI SU:





















Roma, 20 giu. (askanews) – Dopo più di un anno la grande magia è tornata dal vivo, il 19 e 20 giugno, al Museo dell’Automobile di Torino, il Masters of Magic Festival, è stato il primo evento di magia del mondo a tornare in presenza. La magia continua, lunedì 21 giugno, online, sul sito www.unitedmagciansfortheworld.com (con accesso gratuito).Dopo un anno, lontani dalle scene, i componenti della nazionale italiana di magia hanno avuto modo di provare davanti a un vero pubblico le loro ultime invenzioni, perfezionarle, testarle per poi portarle al Campionato Europeo di magia che si svolgerà in Spagna nel prossimo luglio.Dal 17 al 20 giugno si è svolta anche una maratona digitale di magia: 100 ore di eventi online per la seconda edizione di United Magicians for the World con artisti da tutto il mondo. Masters of Magic Festival ha così unito “magicamente” il mondo digitale e il mondo fisico: per quattro giorni i maghi di tutto il mondo, che ancora non possono viaggiare, sono stati collegati con l’Italia via web per partecipare in modo digitale all’evento fisico. Più di 150 ore di spettacoli e prestigi distribuiti in 4 giorni: spettacoli, lezioni di magia, presentazione dei nuovi prestigi e soprattutto l’occasione di vedere in anteprima le magie della “nazionale italiana di Magia”.L’incasso della manifestazione e le donazioni saranno devolute alla Fédération Internationale des Sociétés Magiques, sotto forma di borse di studio ai giovani prestigiatori di tutto il mondo che, a causa della pandemia, non hanno potuto esibirsi, con evidenti perdite economiche.