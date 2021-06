Martedì 15 giugno 2021 - 17:28

Ceo Today, tra i premiati anche il business coach italiano Panìco

È l'unico esperto ad aver ricevuto il riconoscimento

Roma, 15 giu. (askanews) – Da anni impostosi sul mercato come punto di riferimento editoriale per imprenditori e business leader di alta fascia, il magazine anglosassone CEO Today ha rinnovato anche quest’anno il proprio premio attraverso il quale indica e ritrae alcuni dei personaggi più in vista al mondo nelle rispettive categorie professionali.Tra i vincitori del “CEO Today Management Consulting Awards” edizione 2021, c’è anche un italiano, il business coach dal curriculum internazionale Antonio Panìco, insignito del premio “Business Coach dell’anno”.Fondatore e CEO dell’impresa Business Coaching Italia S.r.l., 37 collaboratori con un passato imprenditoriale o manageriale, Panìco gestisce oggi una delle più grandi e strutturate realtà a livello europeo nel campo del coaching e del miglioramento aziendale, ed è l’unico esperto in materia ad aver ricevuto il riconoscimento in questa edizione del premio. Una figura quella del business coach, in epoca di pandemia, sempre più richiesta dalle aziende sia italiane che internazionali, egualmente alle prese con i postumi dei lockdown attuati in tutto il mondo per arginare la diffusione del virus.E che ora, in fase di ripartenza, riveste un ruolo cruciale e animato dall’obiettivo ambizioso di aiutare le imprese a sistematizzarsi, migliorarsi e fare leva sulle proprie potenzialità in vista della ripartenza.“Questo premio rappresenta per me e per tutta la mia azienda un grande onore – racconta Panìco – anche perché arriva in un momento non facile per le imprese di tutto il mondo. Il riconoscimento è prestigioso e testimonia l’efficacia di tutto il lavoro fatto finora, ma mi spinge a migliorare ulteriormente il servizio al fine di poter aiutare in modo sempre più mirato realtà straordinarie sotto il profilo imprenditoriale”.