Nova Re SIIQ SpA per restauro Coccodrillo Fontana di Villa Adriana

Uno degli elementi scultorei più importanti dell'epoca adrianea

Roma, 14 giu. (askanews) – NovaRe SIIQ Spa, una delle principali società di investimenti immobiliari, quotata in borsa, si avvicina al mondo dell’arte contribuendo al recupero di una preziosa opera d’arte, il Coccodrillo-fontana, opera simbolo di Villa Adriana a Tivoli, la dimora dell’Imperatore Adriano, da tempo sito Unesco-Patrimonio dell’Umanità. Realizzato in marmo cipollino, il pregiato reperto viene considerato uno degli elementi scultorei più importanti dell’epoca adrianea.“Assicurare il supporto al recupero di questa opera d’arte – sottolinea Stefano Cervone amm. delegato di Nova Re SIIQ SpA – vuole essere un tangibile gesto a favore della conservazione del nostro immenso patrimonio artistico e culturale, con la soddisfazione non certo marginale di restituire un reperto così prezioso ad un luogo di grande attrazione per turisti italiani e stranieri qual è Villa Adriana.”L’opera sarà uno dei maggiori punti d’interesse del nuovo allestimento dei Mouseia di Villa Adriana, riaperti al pubblico dopo una chiusura durata sei anni.