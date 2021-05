Domenica 30 maggio 2021 - 14:48

Lo sguardo degli astronauti e l’Epoca d’oro dei rotocalchi

Alla Casa dei tre Oci a Venezia, nella mostra di Mario De Biasi

Venezia, 30 mag. (askanews) – Dalla Casa dei Tre Oci alla Giudecca si gode di una vista magnifica sul centro di Venezia, ma altrettanto affascinanti sono le avventure visive che si vivono all’interno dello spazio espositivo diretto da Denis Curti e dedicato alla fotografia. Nel caso della mostra “Mario De Biasi – Fotografie 1947-2003” quello in cui ci si imbatte è la ricostruzione di una carriera eclettica, curiosa, anche divulgativa di uno dei più importanti fotoreporter del Novecento italiano, autore di immagini iconiche, come quella posta in copertina al catalogo, tratta dalla serie “Gli italiani si voltano”. In abito bianco una giovane Moira Orfei di spalle catalizza gli sguardi di decine di milanesi che la vedono avanzare come una sorta di immagine dal futuro. Scatto epocale, senza dubbio, ma la cosa più interessante è scoprire le, meno note, altre immagini del reportage, che fanno da storia e corredo alla scena entrata nell’immaginario e nei libri di storia della fotografia.Però, come accade sempre a Venezia, i tesori non stanno solo dove ce li aspettiamo, ma spuntano all’improvviso, cambiando spesso il senso alla narrazione che ci stiamo raccontando. Così accade con De Biasi, di cui è inevitabile stupirsi di fronte alla vastità del suo lavoro – dall’Italia che rinasceva alle pause pranzo in tutto il mondo, dalla mancata rivoluzione ungherese del 1956 alle fotografie a colori della lava infernale sull’Etna o alla serie “Madre Natura”, sui dettagli della vita biologica – ma la mostra ci porta anche altrove, in luoghi diversi e più personali, lasciando spesso al visitatore la scelta su quali immagini puntare.C’è però un dato di fatto storico da cui non si può prescindere e che l’esposizione mette bene in evidenza con una installazione in rosso delle copertine di Epoca, il rotocalco che probabilmente più di ogni altro ha portato in Italia una rivoluzione nel mondo delle riviste, sul modello dell’americana Life, e di cui De Biasi è stato una figura decisiva. La sua fotografia ha ruotato intorno al racconto del mondo, attraverso una pubblicazione che per la prima volta assegnava un ruolo di rilievo a un fotografo, e che voleva parlare a tutti, essere una rivista democratica e accessibile. In quel momento non solo la storia della stampa in Italia, ma proprio la storia d’Italia in generale ha fatto un passo avanti. Su cui certamente si può anche discutere, ma che è un elemento di cultura popolare diventato poi imprescindibile.In mostra ci sono emozionanti immagini di baci che fanno pensare ai fotoreporter francesi, Doisneau, Cartier-Bresson, che sono i compagni di strada e i termini di paragone, se così possiamo dire, di De Biasi nel momento in cui scatta fermando l’attimo, quello decisivo di HCB. Ma il fotografo italiano sembra andare oltre, sembra pensare fotografia al di là di quell’attimo, e questa è la seconda grande storia che la mostra veneziana ci racconta, e lo fa per bene.In chiusura, per tornare ai percorsi che ciascuno trova nell’esposizione, una fotografia tra tante: Neil Armstrong e Buzz Aldrin a pranzo, da soli, nella immensa caffetteria della Nasa a Houston nel 1969. Gli sguardi dei due astronauti eroi della conquista della Luna: Aldrin, a sinistra, con gli occhi spalancati, ma che sembrano scrutare qualcosa di distante, inaccessibile a noi. Armstrong, il primo uomo, a destra con lo sguardo nel piatto e una malinconia sconfinata appena intuibile negli occhi semi chiusi. Anche lui sta fissando qualcosa di diverso, qualcosa di lontanissimo, qualcosa di perduto. Forse la sua piccola bambina Karen, persa anni prima, chissà. Comunque sia, nella lezione di sobrietà anti retorica di questa fotografia si scorge, a nostro parere, anche la grandezza e l’empatia dello sguardo di Mario De Biasi, reporter.(Leonardo Merlini)