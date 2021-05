Mercoledì 26 maggio 2021 - 10:17

La coerenza cardiaca come pratica per gestire lo stress post pandemia

Webinar il 27 maggio con Lara Lucaccioni, prima Trainer italiana Heartmath

Roma, 26 mag. (askanews) – “Segui il tuo cuore” non è solo una frase fatta, romantica e semplicistica, ma può segnare una via percorribile quotidianamente per il BenEssere, con evidenze scientifiche, per gestire lo stress prolungato del periodo che stiamo vivendo e rifiorire dopo la pandemia, ricreando uno stato psicofisico di vitalità ed energia. Appuntamento per scoprire come farlo, domani 27 maggio alle ore 21 con il webinar gratuito “Coerenza cardiaca e gestione dello stress”, condotto da Lara Lucaccioni, la prima Trainer italiana HeartMath, formata direttamente negli Stati Uniti. Questo il link per iscriversi https://happinessforfuture.it/webinar-coerenza-cardiacaIl cuore è un organo straordinario e ben più complesso di quanto immaginiamo, dotato di un piccolo cervello che comunica continuamente con il cervello della testa, attraverso il suo ritmo. Imparando a regolarlo, tramite tecniche respiratorie scientificamente validate, semplici e accessibili a tutti, anche ad occhi aperti, ideate dall’istituto statunitense HeartMath, accompagnate dal richiamo di emozioni rigeneranti, ed entrando nello stato psico-fisico ottimale di coerenza cardiaca, possiamo sincronizzare cuore e testa, per migliorare così il nostro BenEssere personale e professionale. In particolare possiamo imparare a gestire stress ed emozioni e migliorare la nostra capacità di risposta alle sfide e alla complessità, preparandoci con la massima efficacia a viverle, gestendole al meglio e tornando in brevissimo tempo nello stato di equilibrio ed energia vitale, ottenendo massima presenza, centratura e padronanza nelle varie situazioni.Messa a punto da 30 anni da HeartMath, la coerenza cardiaca è accreditata da più di 25 anni di pubblicazioni scientifiche e già utilizzata da migliaia di persone in tutto il mondo, in particolare da più di 500 organizzazioni – aziende ospedali e strutture sanitarie, scuole e università, strutture militari e spaziali, tra cui la Nasa -. Lucaccioni, la quale è anche la principale Master italiana di Yoga della Risata, esperta di Scienza della Felicità e autrice per Bur Rizzoli del bestseller “Ridi Ama Vivi”, l’ha già diffusa con successo anche in Italia, tra i singoli individui e nelle aziende, tra cui i gruppi assicurativi Generali, Arca, Alleanza, Zurich, S&P Global, Biogen Italia, L-Founders of Loyalty Italy, Confartigianato e la rete di imprese Happy Network.Durante il webinar si indagherà su cosa sia lo stato di coerenza cardiaca, quali tecniche ci permettano di sincronizzare cuore e testa, influenzando la variabilità del ritmo cardiaco (HRV) attraverso il respiro e rendendola armonica e coerente, inviando così messaggi di BenEssere al cervello della testa e al sistema ormonale, i quali possono così organizzare al meglio percezioni, emozioni e comportamenti ed evitare confusione, sovraccarico e affaticamento. Inoltre, si approfondiranno anche gli studi scientifici alla base della pratica, si esplorerà il campo elettromagnetico del cuore e l’impatto positivo della coerenza sulle relazioni, si apprenderanno due tecniche per raggiungere questo stato. Infine, si indagherà come attraverso la coerenza cardiaca sia possibile riequilibrare il nostro sistema nervoso e creare un nuovo standard psicofisico ottimale di grande centratura, chiarezza mentale, efficienza energetica, ciò di cui abbiamo più bisogno in questo periodo.Un’indagine HeartMath su oltre 11mila persone, dopo una pratica di 6-9 settimane, ha fatto registrare minore affaticamento (-48%) e aumento della calma (+38%), maggiore focus (+24%) e qualità del sonno (+30%), calo di ansia (-46%) e depressione (-56%). Tra gli altri importanti benefici da ricordare che in un mese può aumentare del 100% il livello di DHEA, l’ormone della giovinezza, e quindi la nostra energia e forza vitale, abbassando invece del 23% il livello del cortisolo, l’ormone dello stress suo antagonista, oltre alla diminuzione della pressione sanguigna media, con una sua riduzione di 10,6 mm Hg sistolica e 6,3 mm Hg diastolica e dimostrati miglioramenti della salute emotiva. A livello di prestazione mentale si registrano miglioramenti per la memoria a lungo termine (+12,6%) e breve termine, più che con potenziatori farmaceutici e minori tempi di reazione, indicativi di un miglioramento delle prestazioni cognitive.“Invito tutti a partecipare a questo webinar – ha dichiarato Lara Lucaccioni – per scoprire l’intelligenza del cuore e il potere di questa pratica che, se esercitata anche solo 5 minuti ogni giorno, può cambiare la nostra reazione di fronte allo stress prolungato di questo periodo storico. Dopo averci sostenuto nel periodo più difficile delle restrizioni, ora può aiutarci a ripartire e rifiorire, riequilibrando il nostro sistema nervoso. Con la pratica del mattino da me condotta gratuitamente si è creata una splendida comunità, da cui sto ricevendo feedback straordinari in merito ai benefici ricevuti”.