Nasce a Milano l’Adi Design Museum, hub creatività dal ’54 a oggi

Galimberti: percorsi su temi e storie, dialettica contemporanea

Milano, 25 mag. (askanews) – Nasce a Milano l’Adi Design Museum Compasso d’oro, un hub della creatività che ospita la collezione storica del premio dedicato al design con gli oggetti selezionati dal 1954 a oggi. Il museo, in piazza Compasso d’oro 1, nei pressi di via Ceresio, sarà aperto al pubblico dal 26 maggio, dal martedì alla domenica dalle 10.30 alle 20.“E’ sempre un giorno di festa quando apre un nuovo museo – ha sottolineato il ministro della Cultura, Dario Franceschini – ma dopo questo anno, diventa quasi un simbolo di ripartenza non solo per Milano”, ha evidenziato durante la cerimonia di inagurazione.L’ADI Design Museum punta a essere un luogo di incontro per la comunità del design, ma anche un punto di riferimento per il grande pubblico che potrà apprezzare il significato e valore del design. Saranno esposte otto mostre, cinque permanenti e tre temporanee.Luciano Galimberti, Presidente ADI, ha sottolineato che quello inaugurato oggi è “un museo autogenerativo, che si rinnoverà costantemente, ma soprattutto che propone il superamento del percorso temporale lineare, affiancandolo a percorsi che pongono temi, storie, personalità, in una dialettica attorno alla contemporaneità”. Un hub che, ha chiosato il Presidente Fondazione ADI, Umberto Cabini, “si rivolge al mondo dei progettisti e delle imprese che credono nella fatica e nel lavoro, che produce oggetti e risposte alle domande e ai bisogni, ma anche al mondo dei giovani, delle famiglie, delle scuole e università, dei turisti e degli appassionati”.Una caratteristica del museo ADI è che sarà il primo in Italia a non avere una biglietteria fisica: l’acquisto dei ticket di ingresso potrà essere fatto attraverso l’app sviluppata con la partnership tecnica di Orbital Cultura – Gruppo Nexi, oppure tramite sito o pagando in sede sempre in digitale.