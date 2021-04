Venerdì 9 aprile 2021 - 18:03

Gianluca Mech nel nuovo libro di Monica Setta

"Quadrare i conti - Manuale di economia per le famiglie"

Roma, 9 apr. (askanews) – Si intitola “Quadrare i conti – Manuale di economia per le famiglie”, edito da Rai Libri, il nuovo volume di Monica Setta, conduttrice del wek-end di Rai1 “UnoMattina in famigla”. All’interno del volume, a pagina 13 e 14, la Setta racconta il punto di vista di Gianluca Mech in tema di economia domestica, dopo averlo incontrato nel suo ufficio a Roma lo scorso autunno e averlo intervistato per il mensile “Investire”. Una bella soddisfazione per Gianluca Mech, guru della dieta Tisanoreica, che inoltre continua ad affiancare Roberta Capua nel programma “L’ingrediente perfetto”, ogni domenica mattina su La7, dispensando consigli di salute e benessere.